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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10410104111041210413

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 19:29

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:-50% от 24.02.2022 за квитку - это в районе 220 куе. Но никак не грабительские 195 куе, которые Вы предлагаете.

Я предлагаю не 195 куе, а 126 куе. Ваша хотелка в 440 куе. за квиточку до 24.02.2022 г. выглядит просто мечтой. Я бы на вашем месте озвучил, что ваша квитка до 24.02.2022 стоила 1 лям дол. Красивая цифра.
Через пару лет вы сами увидите реалии жизни.

Значит я Вас с кем-то спутал. 126 куе - это цена ремонта в этой квартире. Могу Вам ее сдать за эти деньги на 6 лет.

Стоимость ремонта Вы будете оценивать после зимы, если конечно ваша квиточка останется целой, после очередного ракетного удара. Моему знакомому, у которого есть квартира в ФК2 пока везет, выбило всего лишь стекла. Будем надеяться, что вы тоже везучий. А на счет аренды, то мне не интересно, т. к. у меня есть дом с автономным теплом, э/э, водой и септиком. Это вам скоро придется доплачивать, чтобы кто-то присматривал за вашей квартирой.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 19:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

вы уже достали пугать. пугайте кацапов в крыму. это им скоро придётся становиться бомжами.
лучше за своим автономным домом присмотрите, потому что в отличие от яр.града - у вас кровля не железобетонная. любой осколок - и нет вашего автономного дома
вероятность попадания ракеты какая. хватит глупости писать и страшилки
beee
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