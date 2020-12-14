Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:-50% от 24.02.2022 за квитку - это в районе 220 куе. Но никак не грабительские 195 куе, которые Вы предлагаете.
Я предлагаю не 195 куе, а 126 куе. Ваша хотелка в 440 куе. за квиточку до 24.02.2022 г. выглядит просто мечтой. Я бы на вашем месте озвучил, что ваша квитка до 24.02.2022 стоила 1 лям дол. Красивая цифра. Через пару лет вы сами увидите реалии жизни.
Значит я Вас с кем-то спутал. 126 куе - это цена ремонта в этой квартире. Могу Вам ее сдать за эти деньги на 6 лет.
Стоимость ремонта Вы будете оценивать после зимы, если конечно ваша квиточка останется целой, после очередного ракетного удара. Моему знакомому, у которого есть квартира в ФК2 пока везет, выбило всего лишь стекла. Будем надеяться, что вы тоже везучий. А на счет аренды, то мне не интересно, т. к. у меня есть дом с автономным теплом, э/э, водой и септиком. Это вам скоро придется доплачивать, чтобы кто-то присматривал за вашей квартирой.
вы уже достали пугать. пугайте кацапов в крыму. это им скоро придётся становиться бомжами. лучше за своим автономным домом присмотрите, потому что в отличие от яр.града - у вас кровля не железобетонная. любой осколок - и нет вашего автономного дома вероятность попадания ракеты какая
Востаннє редагувалось beee в Вів 15 лис, 2022 20:52, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:вы уже достали пугать. пугайте кацапов в крыму. это им скоро придётся становиться бомжами. лучше за своим автономным домом присмотрите, потому что в отличие от яр.града - у вас кровля не железобетонная. любой осколок - и нет вашего автономного дома вероятность попадания ракеты какая. хватит глупости писать и страшилки
Адреналин так себе человек вырабатывает + рассчитывает на шару что-то подобрать у особо впечатлительных. Киев через пару месяцев будет иметь одну из самых надежных систем ПВО в мире.
beee написав:вы уже достали пугать. пугайте кацапов в крыму. это им скоро придётся становиться бомжами. лучше за своим автономным домом присмотрите, потому что в отличие от яр.града - у вас кровля не железобетонная. любой осколок - и нет вашего автономного дома вероятность попадания ракеты какая. хватит глупости писать и страшилки
Все хорошо, поэтому вы продаете в Киеве и покупаете в Польше.
airmax78 написав:Адреналин так себе человек вырабатывает + рассчитывает на шару что-то подобрать у особо впечатлительных. Киев через пару месяцев будет иметь одну из самых надежных систем ПВО в мире.
Я понимаю, что Вам хорошо мечтается в Австрии, когда все проблемы где-то далеко, поэтому и хотелки большие и все остальное замечательно. Через пару лет поговорим, о шаре, когда увидим что, почем продается.
beee написав:вы уже достали пугать. пугайте кацапов в крыму. это им скоро придётся становиться бомжами. лучше за своим автономным домом присмотрите, потому что в отличие от яр.града - у вас кровля не железобетонная. любой осколок - и нет вашего автономного дома вероятность попадания ракеты какая. хватит глупости писать и страшилки
Все хорошо, поэтому вы продаете в Киеве и покупаете в Польше.
я не виноват. все претензии к моей жене. тянет человека на приключения. мне, кстати, тоже интересно, как мы будем решать из Киева бытовые проблемы. Кран, например, потёк или сифон забился у арендаторов. лично я вернусь поскорее в Киев и буду долепливать свой любимый яр. град.
airmax78 написав:Адреналин так себе человек вырабатывает + рассчитывает на шару что-то подобрать у особо впечатлительных. Киев через пару месяцев будет иметь одну из самых надежных систем ПВО в мире.
Я понимаю, что Вам хорошо мечтается в Австрии, когда все проблемы где-то далеко, поэтому и хотелки большие и все остальное замечательно. Через пару лет поговорим, о шаре, когда увидим что, почем продается.
beee написав:я не виноват. все претензии к моей жене. тянет человека на приключения. мне, кстати, тоже интересно, как мы будем решать из Киева бытовые проблемы. Кран, например, потёк или сифон забился у арендаторов. лично я вернусь поскорее в Киев и буду долепливать свой любимый яр. град.
До 24.02.2022 г. я был уверен, что такой сценарий, который мы сейчас наблюдаем оч. маловероятен, но реалии оказались другими. Понятно, что вероятность попадание ракеты в жилой дом на сегодня оч. низкая, но есть масса других плохих, но реальных сценарий, которыми я действительно не хочу никого пугать. Вот поляки точно были уверены, что вероятность того, что на их территорию прилетят кацапские ракеты оч. низкая, но реалии оказались другими. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/15/7376502/
beee написав:я не виноват. все претензии к моей жене. тянет человека на приключения. мне, кстати, тоже интересно, как мы будем решать из Киева бытовые проблемы. Кран, например, потёк или сифон забился у арендаторов. лично я вернусь поскорее в Киев и буду долепливать свой любимый яр. град.
До 24.02.2022 г. я был уверен, что такой сценарий, который мы сейчас наблюдаем оч. маловероятен, но реалии оказались другими. Понятно, что вероятность попадание ракеты в жилой дом на сегодня оч. низкая, но есть масса других плохих, но реальных сценарий, которыми я действительно не хочу никого пугать. Вот поляки точно были уверены, что вероятность того, что на их территорию прилетят кацапские ракеты оч. низкая, но реалии оказались другими. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/15/7376502/
я на параллельной ветке только что написал. когда прокурорша варшавы разблокировала незаконно заблокированный польским банком счёт, закатывала глаза при упоминании войны, мол чё ты тут гонишь, какая война. никогда не зарекайся
beee написав:я не виноват. все претензии к моей жене. тянет человека на приключения. мне, кстати, тоже интересно, как мы будем решать из Киева бытовые проблемы. Кран, например, потёк или сифон забился у арендаторов. лично я вернусь поскорее в Киев и буду долепливать свой любимый яр. град.
До 24.02.2022 г. я был уверен, что такой сценарий, который мы сейчас наблюдаем оч. маловероятен, но реалии оказались другими. Понятно, что вероятность попадание ракеты в жилой дом на сегодня оч. низкая, но есть масса других плохих, но реальных сценарий, которыми я действительно не хочу никого пугать. Вот поляки точно были уверены, что вероятность того, что на их территорию прилетят кацапские ракеты оч. низкая, но реалии оказались другими. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/15/7376502/
Если бы "поляки точно были уверены" - Польша бы не стала одним из локомотивов антикацапской коалиции. Уж кто-кто, а поляки на кацапскую угрозу смотрят очень трезво. PS Киев будет обладать одной из лучших в мире систем ПВО раньше чем через 2 месяца. + мы наконец-то получим самые дальнобойные ракеты к химарсам.