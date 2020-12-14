Додано: Вів 15 лис, 2022 19:29

airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав: -50% от 24.02.2022 за квитку - это в районе 220 куе. Но никак не грабительские 195 куе, которые Вы предлагаете. -50% от 24.02.2022 за квитку - это в районе 220 куе. Но никак не грабительскиекоторые Вы предлагаете.

Я предлагаю не 195 куе, а 126 куе. Ваша хотелка в 440 куе. за квиточку до 24.02.2022 г. выглядит просто мечтой. Я бы на вашем месте озвучил, что ваша квитка до 24.02.2022 стоила 1 лям дол. Красивая цифра.

Через пару лет вы сами увидите реалии жизни. Я предлагаю не 195 куе, а 126 куе. Ваша хотелка в 440 куе. за квиточку до 24.02.2022 г. выглядит просто мечтой. Я бы на вашем месте озвучил, что ваша квитка до 24.02.2022 стоила 1 лям дол. Красивая цифра.Через пару лет вы сами увидите реалии жизни.

Значит я Вас с кем-то спутал. 126 куе - это цена ремонта в этой квартире. Могу Вам ее сдать за эти деньги на 6 лет. Значит я Вас с кем-то спутал.. Могу Вам ее сдать за эти деньги на 6 лет.

Стоимость ремонта Вы будете оценивать после зимы, если конечно ваша квиточка останется целой, после очередного ракетного удара. Моему знакомому, у которого есть квартира в ФК2 пока везет, выбило всего лишь стекла. Будем надеяться, что вы тоже везучий. А на счет аренды, то мне не интересно, т. к. у меня есть дом с автономным теплом, э/э, водой и септиком. Это вам скоро придется доплачивать, чтобы кто-то присматривал за вашей квартирой.