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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10411104121041310414>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 19:29

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:-50% от 24.02.2022 за квитку - это в районе 220 куе. Но никак не грабительские 195 куе, которые Вы предлагаете.

Я предлагаю не 195 куе, а 126 куе. Ваша хотелка в 440 куе. за квиточку до 24.02.2022 г. выглядит просто мечтой. Я бы на вашем месте озвучил, что ваша квитка до 24.02.2022 стоила 1 лям дол. Красивая цифра.
Через пару лет вы сами увидите реалии жизни.

Значит я Вас с кем-то спутал. 126 куе - это цена ремонта в этой квартире. Могу Вам ее сдать за эти деньги на 6 лет.

Стоимость ремонта Вы будете оценивать после зимы, если конечно ваша квиточка останется целой, после очередного ракетного удара. Моему знакомому, у которого есть квартира в ФК2 пока везет, выбило всего лишь стекла. Будем надеяться, что вы тоже везучий. А на счет аренды, то мне не интересно, т. к. у меня есть дом с автономным теплом, э/э, водой и септиком. Это вам скоро придется доплачивать, чтобы кто-то присматривал за вашей квартирой.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 19:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

вы уже достали пугать. пугайте кацапов в крыму. это им скоро придётся становиться бомжами.
лучше за своим автономным домом присмотрите, потому что в отличие от яр.града - у вас кровля не железобетонная. любой осколок - и нет вашего автономного дома
вероятность попадания ракеты какая
Востаннє редагувалось beee в Вів 15 лис, 2022 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 20:13

  beee написав:вы уже достали пугать. пугайте кацапов в крыму. это им скоро придётся становиться бомжами.
лучше за своим автономным домом присмотрите, потому что в отличие от яр.града - у вас кровля не железобетонная. любой осколок - и нет вашего автономного дома
вероятность попадания ракеты какая. хватит глупости писать и страшилки

Адреналин так себе человек вырабатывает + рассчитывает на шару что-то подобрать у особо впечатлительных. Киев через пару месяцев будет иметь одну из самых надежных систем ПВО в мире.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 20:14

  beee написав:вы уже достали пугать. пугайте кацапов в крыму. это им скоро придётся становиться бомжами.
лучше за своим автономным домом присмотрите, потому что в отличие от яр.града - у вас кровля не железобетонная. любой осколок - и нет вашего автономного дома
вероятность попадания ракеты какая. хватит глупости писать и страшилки

Все хорошо, поэтому вы продаете в Киеве и покупаете в Польше.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 20:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Адреналин так себе человек вырабатывает + рассчитывает на шару что-то подобрать у особо впечатлительных. Киев через пару месяцев будет иметь одну из самых надежных систем ПВО в мире.

Я понимаю, что Вам хорошо мечтается в Австрии, когда все проблемы где-то далеко, поэтому и хотелки большие и все остальное замечательно. Через пару лет поговорим, о шаре, когда увидим что, почем продается.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 20:47

  reus написав:
  beee написав:вы уже достали пугать. пугайте кацапов в крыму. это им скоро придётся становиться бомжами.
лучше за своим автономным домом присмотрите, потому что в отличие от яр.града - у вас кровля не железобетонная. любой осколок - и нет вашего автономного дома
вероятность попадания ракеты какая. хватит глупости писать и страшилки

Все хорошо, поэтому вы продаете в Киеве и покупаете в Польше.

я не виноват. все претензии к моей жене. тянет человека на приключения.
мне, кстати, тоже интересно, как мы будем решать из Киева бытовые проблемы. Кран, например, потёк или сифон забился у арендаторов.
лично я вернусь поскорее в Киев и буду долепливать свой любимый яр. град.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 20:59

  reus написав:
  airmax78 написав:Адреналин так себе человек вырабатывает + рассчитывает на шару что-то подобрать у особо впечатлительных. Киев через пару месяцев будет иметь одну из самых надежных систем ПВО в мире.

Я понимаю, что Вам хорошо мечтается в Австрии, когда все проблемы где-то далеко, поэтому и хотелки большие и все остальное замечательно. Через пару лет поговорим, о шаре, когда увидим что, почем продается.

Через 7-8 месяцев поговорим.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:я не виноват. все претензии к моей жене. тянет человека на приключения.
мне, кстати, тоже интересно, как мы будем решать из Киева бытовые проблемы. Кран, например, потёк или сифон забился у арендаторов.
лично я вернусь поскорее в Киев и буду долепливать свой любимый яр. град.

До 24.02.2022 г. я был уверен, что такой сценарий, который мы сейчас наблюдаем оч. маловероятен, но реалии оказались другими. Понятно, что вероятность попадание ракеты в жилой дом на сегодня оч. низкая, но есть масса других плохих, но реальных сценарий, которыми я действительно не хочу никого пугать. Вот поляки точно были уверены, что вероятность того, что на их территорию прилетят кацапские ракеты оч. низкая, но реалии оказались другими.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/15/7376502/
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:05

  reus написав:
  beee написав:я не виноват. все претензии к моей жене. тянет человека на приключения.
мне, кстати, тоже интересно, как мы будем решать из Киева бытовые проблемы. Кран, например, потёк или сифон забился у арендаторов.
лично я вернусь поскорее в Киев и буду долепливать свой любимый яр. град.

До 24.02.2022 г. я был уверен, что такой сценарий, который мы сейчас наблюдаем оч. маловероятен, но реалии оказались другими. Понятно, что вероятность попадание ракеты в жилой дом на сегодня оч. низкая, но есть масса других плохих, но реальных сценарий, которыми я действительно не хочу никого пугать. Вот поляки точно были уверены, что вероятность того, что на их территорию прилетят кацапские ракеты оч. низкая, но реалии оказались другими.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/15/7376502/


я на параллельной ветке только что написал.
когда прокурорша варшавы разблокировала незаконно заблокированный польским банком счёт, закатывала глаза при упоминании войны, мол чё ты тут гонишь, какая война.
никогда не зарекайся
beee
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:08

  reus написав:
  beee написав:я не виноват. все претензии к моей жене. тянет человека на приключения.
мне, кстати, тоже интересно, как мы будем решать из Киева бытовые проблемы. Кран, например, потёк или сифон забился у арендаторов.
лично я вернусь поскорее в Киев и буду долепливать свой любимый яр. град.

До 24.02.2022 г. я был уверен, что такой сценарий, который мы сейчас наблюдаем оч. маловероятен, но реалии оказались другими. Понятно, что вероятность попадание ракеты в жилой дом на сегодня оч. низкая, но есть масса других плохих, но реальных сценарий, которыми я действительно не хочу никого пугать. Вот поляки точно были уверены, что вероятность того, что на их территорию прилетят кацапские ракеты оч. низкая, но реалии оказались другими.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/15/7376502/

Если бы "поляки точно были уверены" - Польша бы не стала одним из локомотивов антикацапской коалиции. Уж кто-кто, а поляки на кацапскую угрозу смотрят очень трезво.
PS Киев будет обладать одной из лучших в мире систем ПВО раньше чем через 2 месяца. + мы наконец-то получим самые дальнобойные ракеты к химарсам.
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