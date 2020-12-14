Ок. Поговорим о моем весьма щедром предложении в 126 куе. Но я не уверен, что это предложение будет действовать 8 месяцев. Поэтому разговор, скорее всего, будет об упущенных возможностей продавца.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 21:09
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 15 лис, 2022 21:18
Пане reus! Не люблю я - хоч ріжте - арифметичних помилок...
Там точно замість циaри "0" - написано "1"?
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