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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10411104121041310414

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Через 7-8 месяцев поговорим.

Ок. Поговорим о моем весьма щедром предложении в 126 куе. Но я не уверен, что это предложение будет действовать 8 месяцев. Поэтому разговор, скорее всего, будет об упущенных возможностей продавца.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:18

Пане reus! Не люблю я - хоч ріжте - арифметичних помилок...
Там точно замість цифри "0" - написано "1"?
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:24

  akurt написав:Пане reus! Не люблю я - хоч ріжте - арифметичних помилок...
Там точно замість цифри "0" - написано "1"?

Перепрошую, це Ви про що?
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:57

  reus написав:
  akurt написав:Пане reus! Не люблю я - хоч ріжте - арифметичних помилок...
Там точно замість цифри "0" - написано "1"?

Перепрошую, це Ви про що?

Про ціну однушок в Анталії.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 22:29

  airmax78 написав:Киев через пару месяцев будет иметь одну из самых надежных систем ПВО в мире.

На сегодня в Киеве и так достаточно надежная система ПВО. Сбили 18, из 21 крылатых ракет.
reus
 
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