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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 лис, 2022 21:18
Пане reus! Не люблю я - хоч ріжте - арифметичних помилок...
Там точно замість цифри "0" - написано "1"?
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akurt
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Додано: Вів 15 лис, 2022 21:24
akurt написав:
Пане reus
! Не люблю я - хоч ріжте - арифметичних помилок...
Там точно замість цифри "0" - написано "1"?
Перепрошую, це Ви про що?
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reus
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Додано: Вів 15 лис, 2022 21:57
reus написав: akurt написав:
Пане reus
! Не люблю я - хоч ріжте - арифметичних помилок...
Там точно замість цифри "0" - написано "1"?
Перепрошую, це Ви про що?
Про ціну однушок в Анталії.
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airmax78
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Додано: Вів 15 лис, 2022 22:29
airmax78 написав:
Киев через пару месяцев будет иметь одну из самых надежных систем ПВО в мире.
На сегодня в Киеве и так достаточно надежная система ПВО. Сбили 18, из 21 крылатых ракет.
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reus
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Додано: Вів 15 лис, 2022 22:51
reus написав: airmax78 написав:
Киев через пару месяцев будет иметь одну из самых надежных систем ПВО в мире.
На сегодня в Киеве и так достаточно надежная система ПВО. Сбили 18, из 21 крылатых ракет.
Тогда чего Вы нагнетаете?
PS Будет еще надежнее: 21 из 21
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airmax78
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Додано: Вів 15 лис, 2022 23:03
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Киев через пару месяцев будет иметь одну из самых надежных систем ПВО в мире.
На сегодня в Киеве и так достаточно надежная система ПВО. Сбили 18, из 21 крылатых ракет.
Тогда чего Вы нагнетаете?
PS Будет еще надежнее: 21 из 21
Я не нагнетаю, просто Вам давно пора снять розовые очки. Если все так безопасно и комфортно, ждем вас в Киеве.
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reus
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Додано: Вів 15 лис, 2022 23:11
reus написав:
Если все так безопасно и комфортно, ждем вас в Киеве.
# не на часі.Тримаймося
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Мизантрóп
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