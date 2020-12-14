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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 лис, 2022 03:29
Напомните, может кто то записывал - маленьким, года так до 78го Кинг-Конг жил на месте ЖК Торонто напротив костёла ж вроде в коммуналке? И как при союзе та улица называлась? Антоновича вроде параллельно ей.
ПыСы. Хоть бы нашего "подвал-лорда" не прибили лаптеногие. 9 месяцев ни слова от него...
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барабашов
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