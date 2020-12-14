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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 лис, 2022 02:03
Investor_K написав:
Макс. 40000 євро.
126К дає Реус за 72 місяці оренди. 40К - це ні про що. Навіть як орендну плату за рік розглядати не буду. Не цікаво.
PS Дивлюсь, що незважаючи на відсутність попиту на купівлю - ринок середньо та довгострокової оренди квартир в бізнес-класі досить жвавий. 2 пропозиції за добу тільки на цій гілці.
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airmax78
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Додано: Сер 16 лис, 2022 03:29
Напомните, может кто то записывал - маленьким, года так до 78го Кинг-Конг жил на месте ЖК Торонто напротив костёла ж вроде в коммуналке? И как при союзе та улица называлась? Антоновича вроде параллельно ей.
ПыСы. Хоть бы нашего "подвал-лорда" не прибили лаптеногие. 9 месяцев ни слова от него...
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барабашов
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Додано: Сер 16 лис, 2022 07:40
барабашов написав:
И как при союзе та улица называлась?
Красноармейская.Конг в Вышгородском направлении обитал,отчаянный мог и загинуть защищая владения
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Мизантрóп
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