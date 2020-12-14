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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10412104131041410415

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 02:03

  Investor_K написав:Макс. 40000 євро.

126К дає Реус за 72 місяці оренди. 40К - це ні про що. Навіть як орендну плату за рік розглядати не буду. Не цікаво.
PS Дивлюсь, що незважаючи на відсутність попиту на купівлю - ринок середньо та довгострокової оренди квартир в бізнес-класі досить жвавий. 2 пропозиції за добу тільки на цій гілці.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 03:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Напомните, может кто то записывал - маленьким, года так до 78го Кинг-Конг жил на месте ЖК Торонто напротив костёла ж вроде в коммуналке? И как при союзе та улица называлась? Антоновича вроде параллельно ей.
ПыСы. Хоть бы нашего "подвал-лорда" не прибили лаптеногие. 9 месяцев ни слова от него...
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 07:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:И как при союзе та улица называлась?
Красноармейская.Конг в Вышгородском направлении обитал,отчаянный мог и загинуть защищая владения
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 09:00

  reus написав:
  airmax78 написав:Киев через пару месяцев будет иметь одну из самых надежных систем ПВО в мире.

На сегодня в Киеве и так достаточно надежная система ПВО. Сбили 18, из 21 крылатых ракет.

Кстати в провинции с этим делом полный провал. Вчера два попадания в то же место куда попадали 10 числа.
BIGor
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