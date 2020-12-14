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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 лис, 2022 03:29
Напомните, может кто то записывал - маленьким, года так до 78го Кинг-Конг жил на месте ЖК Торонто напротив костёла ж вроде в коммуналке? И как при союзе та улица называлась? Антоновича вроде параллельно ей.
ПыСы. Хоть бы нашего "подвал-лорда" не прибили лаптеногие. 9 месяцев ни слова от него...
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барабашов
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Додано: Сер 16 лис, 2022 07:40
барабашов написав:
И как при союзе та улица называлась?
Красноармейская.Конг в Вышгородском направлении обитал,отчаянный мог и загинуть защищая владения
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Мизантрóп
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Додано: Сер 16 лис, 2022 09:00
reus написав: airmax78 написав:
Киев через пару месяцев будет иметь одну из самых надежных систем ПВО в мире.
На сегодня в Киеве и так достаточно надежная система ПВО. Сбили 18, из 21 крылатых ракет.
Кстати в провинции с этим делом полный провал. Вчера два попадания в то же место куда попадали 10 числа.
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BIGor
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Додано: Сер 16 лис, 2022 10:54
BIGor написав: reus написав: airmax78 написав:
Киев через пару месяцев будет иметь одну из самых надежных систем ПВО в мире.
На сегодня в Киеве и так достаточно надежная система ПВО. Сбили 18, из 21 крылатых ракет.
Кстати в провинции с этим делом полный провал. Вчера два попадания в то же место куда попадали 10 числа.
Если говорить обо всей Украине, то тоже неплохой результат 73 из 90 ракет сбило наше ПВО
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reus
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Додано: Сер 16 лис, 2022 11:16
airmax78 написав:
126К дає Реус за 72 місяці оренди.
Ви не уважно читаєте мої дописи. Мене не цікавить оренда. Поки що мене цікавить придбати вашу квіточку за 126 куо, але моя щедра пропозиція буде тривати не довго, тому у вас часу на роздуми залишилося не багато. Дограєтеся, що залишитеся з пропозицією у 40 куо.
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reus
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Додано: Сер 16 лис, 2022 11:57
reus написав: airmax78 написав:
126К дає Реус за 72 місяці оренди.
Ви не уважно читаєте мої дописи. Мене не цікавить оренда. Поки що мене цікавить придбати вашу квіточку за 126 куо, але моя щедра пропозиція буде тривати не довго, тому у вас часу на роздуми залишилося не багато. Дограєтеся, що залишитеся з пропозицією у 40 куо.
126К - то тільки оренда. Хоча 6 років - це дуже довго. Насолодитесь квіткою і вона Вам встигне набриднути за цей час. То є мудре рішення - коли не можешь собі дозволити придбати щось коштовне - отримати це у довгострокову оренду. Висилаю Вам драфт договора оренди.
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airmax78
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Додано: Сер 16 лис, 2022 13:17
reus написав: BIGor написав:
Кстати в провинции с этим делом полный провал. Вчера два попадания в то же место куда попадали 10 числа.
Если говорить обо всей Украине, то тоже неплохой результат 73 из 90 ракет сбило наше ПВО
Якщо говорити про всю Україну, то загалом ситуація в енергосистемі погіршилася.
Ще раз (може два), такого "непоганого результату" і енергосистема ляже надовго.
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flyman
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Додано: Сер 16 лис, 2022 13:24
Мизантрóп написав:
Красноармейская.Конг в Вышгородском направлении обитал,отчаянный мог и загинуть защищая владения
Він не владєнія захищає. А державу.
Більше про себе сам розкаже, якщо схоче.
Хоча, поки є позєри "Успіхи", нормальним людям не схочеться розповідати.
flyman написав:
загалом ситуація в енергосистемі погіршилася.
Цікаво, а коли це прильоти покращували ситуацію, кеп?
flyman написав:
такого "непоганого результату
Ти хочеш переконати, що це поганий результат? У кого кращий? Що ти зробив, щоб був кращий?
flyman написав:
енергосистема ляже надовго.
Треба тебе в Польщу випустити?
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Додано: Сер 16 лис, 2022 13:52
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Додано: Сер 16 лис, 2022 15:49
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
126К дає Реус за 72 місяці оренди.
Ви не уважно читаєте мої дописи. Мене не цікавить оренда. Поки що мене цікавить придбати вашу квіточку за 126 куо, але моя щедра пропозиція буде тривати не довго, тому у вас часу на роздуми залишилося не багато. Дограєтеся, що залишитеся з пропозицією у 40 куо.
126К - то тільки оренда. Хоча 6 років - це дуже довго. Насолодитесь квіткою і вона Вам встигне набриднути за цей час. То є мудре рішення - коли не можешь собі дозволити придбати щось коштовне - отримати це у довгострокову оренду. Висилаю Вам драфт договора оренди.
Була у Вас можливість отримати 126 куо. за вашу квіточку, але тепер залишилося пропозиція у 40 куо. Через 2 роки порахуємо скільки ви втратили, відмовившись від моєї щедрої пропозиції. Бажаю вам усіх гараздів!
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reus
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