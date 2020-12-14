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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10413104141041510416

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 15:55

  reus написав:
  airmax78 написав:126К - то тільки оренда. Хоча 6 років - це дуже довго. Насолодитесь квіткою і вона Вам встигне набриднути за цей час. То є мудре рішення - коли не можешь собі дозволити придбати щось коштовне - отримати це у довгострокову оренду. Висилаю Вам драфт договора оренди.

Була у Вас можливість отримати 126 куо. за вашу квіточку, але тепер залишилося пропозиція у 40 куо. Через 2 роки порахуємо скільки ви втратили, відмовившись від моєї щедрої пропозиції. Бажаю вам усіх гараздів!

Добре. Надумаєте - звертайтеся.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 16:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Добре. Надумаєте - звертайтеся.

Якщо захочете реально продати, то теж звертайтеся, але час небачених щедрот з моєї сторони закінчився, тому ціна моєї пропозиції вже не буде такою привабливою як до сьогодні.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 16:08

  reus написав:Була у Вас можливість отримати 126 куо. за вашу квіточку, але тепер залишилося пропозиція у 40 куо. Через 2 роки порахуємо скільки ви втратили, відмовившись від моєї щедрої пропозиції. Бажаю вам усіх гараздів!

якщо не секрет, на що потратили 86куе?
Кавалірка у В-ві?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 16:16

  reus написав:
  airmax78 написав:Добре. Надумаєте - звертайтеся.

Якщо захочете реально продати, то теж звертайтеся, але час небачених щедрот з моєї сторони закінчився, тому ціна моєї пропозиції вже не буде такою привабливою як до сьогодні.

Ви про оренду? Ціна продажу - 350К fixed. Це не обговорюється.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 16:22

  flyman написав:
  reus написав:Була у Вас можливість отримати 126 куо. за вашу квіточку, але тепер залишилося пропозиція у 40 куо. Через 2 роки порахуємо скільки ви втратили, відмовившись від моєї щедрої пропозиції. Бажаю вам усіх гараздів!

якщо не секрет, на що потратили 86куе?
Кавалірка у В-ві?

Я пропонував 126 куо, а Investor_K 40 куо. Оскільки продавець за 126 куо. не захотів продавати, то я зняв свою пропозицію і Макс залишився з ціною 40 куо. Напевно 40 куо. на сьогодні на мій погляд замало, але хто знає, може завтра і за такі кошти нікому не буде цікава квіточка. Ризиків інвестувати у нерухомість Києва забагато.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 16:30

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Добре. Надумаєте - звертайтеся.

Якщо захочете реально продати, то теж звертайтеся, але час небачених щедрот з моєї сторони закінчився, тому ціна моєї пропозиції вже не буде такою привабливою як до сьогодні.

Ви про оренду? Ціна продажу - 350К fixed. Це не обговорюється.

Так я ж не проти, щоб Ви і далі мріяли! Тим паче, якщо це вам допомагає покращувати настрій та долати тяготи та позбавлення на чужині.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 16:45

  Hotab написав:Флаймен, треба тебе в Польщу випустити?

Він аж пищить, так хоче втекти вслід за іншими говнюками.
  reus написав:
  flyman написав:
  reus написав:Була у Вас можливість отримати 126 куо. за вашу квіточку, але тепер залишилося пропозиція у 40 куо. Через 2 роки порахуємо скільки ви втратили, відмовившись від моєї щедрої пропозиції. Бажаю вам усіх гараздів!

якщо не секрет, на що потратили 86куе?
Кавалірка у В-ві?

Я пропонував 126 куо, а Investor_K 40 куо. Оскільки продавець за 126 куо. не захотів продавати, то я зняв свою пропозицію і Макс залишився з ціною 40 куо. Напевно 40 куо. на сьогодні на мій погляд замало, але хто знає, може завтра і за такі кошти нікому не буде цікава квіточка. Ризиків інвестувати у нерухомість Києва забагато.

Я можу запропонувати 41 000! :roll:
І ні копійки більше!
Пропозиція дійсна протягом найближчого тижня.
Потім - відміняється. :wink:
__________________

Хотаб, мої вітання з поверненням Херсону і вашої нерухомості в рідну гавань, так би мовити!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 17:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Хотаб, мої вітання з поверненням Херсону і вашої нерухомості в рідну гавань, так би мовити

Дякую. Треба б ще їх відтиснути від Дніпра (справді, а не так як фантазери люблять тут фейки розміщати) , щоб з'явилась хоч якась інвестиційна привабливість.
Тобі можна починати неспішно моніторити КРЖН. Щоб через рік-другий влошитись.
Hotab
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