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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 лис, 2022 16:08
reus написав:
Була у Вас можливість отримати 126 куо. за вашу квіточку, але тепер залишилося пропозиція у 40 куо. Через 2 роки порахуємо скільки ви втратили, відмовившись від моєї щедрої пропозиції. Бажаю вам усіх гараздів!
якщо не секрет, на що потратили 86куе?
Кавалірка у В-ві?
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Додано: Сер 16 лис, 2022 16:16
reus написав: airmax78 написав:
Добре. Надумаєте - звертайтеся.
Якщо захочете реально продати, то теж звертайтеся, але час небачених щедрот з моєї сторони закінчився, тому ціна моєї пропозиції вже не буде такою привабливою як до сьогодні.
Ви про оренду? Ціна продажу - 350К fixed. Це не обговорюється.
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Додано: Сер 16 лис, 2022 16:22
flyman написав: reus написав:
Була у Вас можливість отримати 126 куо. за вашу квіточку, але тепер залишилося пропозиція у 40 куо. Через 2 роки порахуємо скільки ви втратили, відмовившись від моєї щедрої пропозиції. Бажаю вам усіх гараздів!
якщо не секрет, на що потратили 86куе?
Кавалірка у В-ві?
Я пропонував 126 куо, а Investor_K 40 куо. Оскільки продавець за 126 куо. не захотів продавати, то я зняв свою пропозицію і Макс залишився з ціною 40 куо. Напевно 40 куо. на сьогодні на мій погляд замало, але хто знає, може завтра і за такі кошти нікому не буде цікава квіточка. Ризиків інвестувати у нерухомість Києва забагато.
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reus
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Додано: Сер 16 лис, 2022 16:30
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Добре. Надумаєте - звертайтеся.
Якщо захочете реально продати, то теж звертайтеся, але час небачених щедрот з моєї сторони закінчився, тому ціна моєї пропозиції вже не буде такою привабливою як до сьогодні.
Ви про оренду? Ціна продажу - 350К fixed. Це не обговорюється.
Так я ж не проти, щоб Ви і далі мріяли! Тим паче, якщо це вам допомагає покращувати настрій та долати тяготи та позбавлення на чужині.
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Додано: Сер 16 лис, 2022 17:02
Frant написав:
Хотаб, мої вітання з поверненням Херсону і вашої нерухомості в рідну гавань, так би мовити
Дякую. Треба б ще їх відтиснути від Дніпра (справді, а не так як фантазери люблять тут фейки розміщати) , щоб з'явилась хоч якась інвестиційна привабливість.
Тоді можна починати неспішно моніторити КРЖН. Щоб через рік-другий влошитись.
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Hotab
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Додано: Сер 16 лис, 2022 18:20
Hotab написав: Frant написав:
Хотаб, мої вітання з поверненням Херсону і вашої нерухомості в рідну гавань, так би мовити
Дякую. Треба б ще їх відтиснути від Дніпра (справді, а не так як фантазери люблять тут фейки розміщати) , щоб з'явилась хоч якась інвестиційна привабливість.
Тоді можна починати неспішно моніторити КРЖН. Щоб через рік-другий влошитись.
Треба вийти на кордони 1991 року, зробити буферні зони на московитський території в межах 30 км від кордонів, і запустити виробництво ракет і безпілотників з дальністю не меньше 500 км.
Інакше війна буде нескінченною, і квартири в центрі Києва будуть коштувати 30 000 дол.
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Додано: Сер 16 лис, 2022 23:17
reus написав: BIGor написав:
Кстати в провинции с этим делом полный провал. Вчера два попадания в то же место куда попадали 10 числа.
Если говорить обо всей Украине, то тоже неплохой результат 73 из 90 ракет сбило наше ПВО
Якщо говорити про всю Україну, то загалом ситуація в енергосистемі погіршилася.
Ще раз (може два), такого "непоганого результату" і енергосистема ляже надовго.
У меня чувство, что нужно будет эвакуироваться из крупных городов и ставить их на паузу на год.
Написали, что ремонт оборудования Львова будет длиться год.
А бить будут ещё не раз
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Додано: Чет 17 лис, 2022 00:24
beee
Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?
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барабашов
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