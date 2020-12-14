Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Була у Вас можливість отримати 126 куо. за вашу квіточку, але тепер залишилося пропозиція у 40 куо. Через 2 роки порахуємо скільки ви втратили, відмовившись від моєї щедрої пропозиції. Бажаю вам усіх гараздів!
якщо не секрет, на що потратили 86куе? Кавалірка у В-ві?
reus написав:Була у Вас можливість отримати 126 куо. за вашу квіточку, але тепер залишилося пропозиція у 40 куо. Через 2 роки порахуємо скільки ви втратили, відмовившись від моєї щедрої пропозиції. Бажаю вам усіх гараздів!
якщо не секрет, на що потратили 86куе? Кавалірка у В-ві?
Я пропонував 126 куо, а Investor_K 40 куо. Оскільки продавець за 126 куо. не захотів продавати, то я зняв свою пропозицію і Макс залишився з ціною 40 куо. Напевно 40 куо. на сьогодні на мій погляд замало, але хто знає, може завтра і за такі кошти нікому не буде цікава квіточка. Ризиків інвестувати у нерухомість Києва забагато.
Frant написав:Хотаб, мої вітання з поверненням Херсону і вашої нерухомості в рідну гавань, так би мовити
Дякую. Треба б ще їх відтиснути від Дніпра (справді, а не так як фантазери люблять тут фейки розміщати) , щоб з'явилась хоч якась інвестиційна привабливість. Тоді можна починати неспішно моніторити КРЖН. Щоб через рік-другий влошитись.
Frant написав:Хотаб, мої вітання з поверненням Херсону і вашої нерухомості в рідну гавань, так би мовити
Дякую. Треба б ще їх відтиснути від Дніпра (справді, а не так як фантазери люблять тут фейки розміщати) , щоб з'явилась хоч якась інвестиційна привабливість. Тоді можна починати неспішно моніторити КРЖН. Щоб через рік-другий влошитись.
Треба вийти на кордони 1991 року, зробити буферні зони на московитський території в межах 30 км від кордонів, і запустити виробництво ракет і безпілотників з дальністю не меньше 500 км. Інакше війна буде нескінченною, і квартири в центрі Києва будуть коштувати 30 000 дол.
BIGor написав:Кстати в провинции с этим делом полный провал. Вчера два попадания в то же место куда попадали 10 числа. Если говорить обо всей Украине, то тоже неплохой результат 73 из 90 ракет сбило наше ПВО
Якщо говорити про всю Україну, то загалом ситуація в енергосистемі погіршилася. Ще раз (може два), такого "непоганого результату" і енергосистема ляже надовго.
У меня чувство, что нужно будет эвакуироваться из крупных городов и ставить их на паузу на год. Написали, что ремонт оборудования Львова будет длиться год. А бить будут ещё не раз
beee Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?
reus написав:Я пропонував 126 куо, а Investor_K 40 куо. Оскільки продавець за 126 куо. не захотів продавати, то я зняв свою пропозицію і Макс залишився з ціною 40 куо. Напевно 40 куо. на сьогодні на мій погляд замало, але хто знає, може завтра і за такі кошти нікому не буде цікава квіточка. Ризиків інвестувати у нерухомість Києва забагато.
Інвестор К пропонував 40 за 1 рік оренди. Це зовсім інші речі, хоча також не цікаво.
барабашов написав:beee Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?
Звісно що Київ відремонтують у першу чергу та захистять ППО. Хоча рік на Львів - то реально. Тому що поки вони законтрактують нові трансформатори, поки їх вироблять, доставлять, змонтують... https://www.youtube.com/watch?v=ky-XP_5-2a0