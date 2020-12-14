Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:beee Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?
Звісно що Київ відремонтують у першу чергу та захистять ППО. Хоча рік на Львів - то реально. Тому що поки вони законтрактують нові трансформатори, поки їх вироблять, доставлять, змонтують... https://www.youtube.com/watch?v=ky-XP_5-2a0
Може з Європи підвезуть, мусять мати такі в резерві.
BIGor написав:Кстати в провинции с этим делом полный провал. Вчера два попадания в то же место куда попадали 10 числа. Если говорить обо всей Украине, то тоже неплохой результат 73 из 90 ракет сбило наше ПВО
Якщо говорити про всю Україну, то загалом ситуація в енергосистемі погіршилася. Ще раз (може два), такого "непоганого результату" і енергосистема ляже надовго.
У меня чувство, что нужно будет эвакуироваться из крупных городов и ставить их на паузу на год. Написали, что ремонт оборудования Львова будет длиться год. А бить будут ещё не раз
Австрійським і польським бігунцям - видніше.
Дивно - боягузи втекли за кордон,а очко від страху донині зжимається у говнюків. Хтось донині труситься від страху. Як так жити??? Може, краще застрелитись?
Ця публіка з часом продасть свою їлітну нерухомість в центрі Києва з скритними плінтусами венеціанською штукатуркою, і навіть не за 40 000,а за 20 000, за 10 000. Засранці.
Франт, чому ж ви такий безжалісний до себе? Якщо квітка коштуватиме 20ку, то увесь пул хрущиків, що вас підгодовує, коштуватиме як один старенькій гольф. Уявляєте скільки в такому випадку це добро приноситиме вам оренди? Доведеться ходити збирати пляшки.
барабашов написав:beee Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?
Где-то в новостях писали, что ремонт год займёт. Львов - туристический город. Как хаб он свою роль уже закончил. Наверное цены аренды вниз