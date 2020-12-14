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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10414104151041610417

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 06:58

  airmax78 написав:
  барабашов написав:beee
Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?

Звісно що Київ відремонтують у першу чергу та захистять ППО. Хоча рік на Львів - то реально. Тому що поки вони законтрактують нові трансформатори, поки їх вироблять, доставлять, змонтують... https://www.youtube.com/watch?v=ky-XP_5-2a0

Може з Європи підвезуть, мусять мати такі в резерві.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 07:05

  beee написав:
  reus написав:
  BIGor написав:Кстати в провинции с этим делом полный провал. Вчера два попадания в то же место куда попадали 10 числа.
Если говорить обо всей Украине, то тоже неплохой результат 73 из 90 ракет сбило наше ПВО

Якщо говорити про всю Україну, то загалом ситуація в енергосистемі погіршилася.
Ще раз (може два), такого "непоганого результату" і енергосистема ляже надовго.

У меня чувство, что нужно будет эвакуироваться из крупных городов и ставить их на паузу на год.
Написали, что ремонт оборудования Львова будет длиться год.
А бить будут ещё не раз

Австрійським і польським бігунцям - видніше.

Дивно - боягузи втекли за кордон,а очко від страху донині зжимається у говнюків. Хтось донині труситься від страху. Як так жити??? Може, краще застрелитись?

Ця публіка з часом продасть свою їлітну нерухомість в центрі Києва з скритними плінтусами венеціанською штукатуркою, і навіть не за 40 000,а за 20 000, за 10 000.
Засранці.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 08:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Франт, чому ж ви такий безжалісний до себе? Якщо квітка коштуватиме 20ку, то увесь пул хрущиків, що вас підгодовує, коштуватиме як один старенькій гольф. Уявляєте скільки в такому випадку це добро приноситиме вам оренди? Доведеться ходити збирати пляшки.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 08:36

  барабашов написав:beee
Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?

Где-то в новостях писали, что ремонт год займёт.
Львов - туристический город. Как хаб он свою роль уже закончил.
Наверное цены аренды вниз
beee
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