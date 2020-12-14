Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:beee Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?
Звісно що Київ відремонтують у першу чергу та захистять ППО. Хоча рік на Львів - то реально. Тому що поки вони законтрактують нові трансформатори, поки їх вироблять, доставлять, змонтують... https://www.youtube.com/watch?v=ky-XP_5-2a0
Може з Європи підвезуть, мусять мати такі в резерві.
Франт, чому ж ви такий безжалісний до себе? Якщо квітка коштуватиме 20ку, то увесь пул хрущиків, що вас підгодовує, коштуватиме як один старенькій гольф. Уявляєте скільки в такому випадку це добро приноситиме вам оренди? Доведеться ходити збирати пляшки.
барабашов написав:beee Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?
Где-то в новостях писали, что ремонт год займёт. Львов - туристический город. Как хаб он свою роль уже закончил. Наверное цены аренды вниз
барабашов написав:beee Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?
Где-то в новостях писали, что ремонт год займёт. Львов - туристический город. Как хаб он свою роль уже закончил. Наверное цены аренды вниз
reus написав:Я пропонував 126 куо, а Investor_K 40 куо. Оскільки продавець за 126 куо. не захотів продавати, то я зняв свою пропозицію і Макс залишився з ціною 40 куо. Напевно 40 куо. на сьогодні на мій погляд замало, але хто знає, може завтра і за такі кошти нікому не буде цікава квіточка. Ризиків інвестувати у нерухомість Києва забагато.
Інвестор К пропонував 40 за 1 рік оренди. Це зовсім інші речі, хоча також не цікаво.
Це Ви видаєте бажане за дійсне. Рекомендую вам краще підготуватися для пояснень через два роки, чому ви не скористалися щедрою пропозицію, та втратили купу грошей. Якщо ви будете щось вигадувати, як зараз, то це буде виглядати смішно.
BIGor написав:Кстати в провинции с этим делом полный провал. Вчера два попадания в то же место куда попадали 10 числа. Если говорить обо всей Украине, то тоже неплохой результат 73 из 90 ракет сбило наше ПВО
Якщо говорити про всю Україну, то загалом ситуація в енергосистемі погіршилася. Ще раз (може два), такого "непоганого результату" і енергосистема ляже надовго.
У меня чувство, что нужно будет эвакуироваться из крупных городов и ставить их на паузу на год. Написали, что ремонт оборудования Львова будет длиться год. А бить будут ещё не раз
Австрійським і польським бігунцям - видніше.
Дивно - боягузи втекли за кордон,а очко від страху донині зжимається у говнюків. Хтось донині труситься від страху. Як так жити??? Може, краще застрелитись?
Ця публіка з часом продасть свою їлітну нерухомість в центрі Києва з скритними плінтусами венеціанською штукатуркою, і навіть не за 40 000,а за 20 000, за 10 000. Засранці.