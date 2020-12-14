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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10414104151041610417

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 06:58

  airmax78 написав:
  барабашов написав:beee
Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?

Звісно що Київ відремонтують у першу чергу та захистять ППО. Хоча рік на Львів - то реально. Тому що поки вони законтрактують нові трансформатори, поки їх вироблять, доставлять, змонтують... https://www.youtube.com/watch?v=ky-XP_5-2a0

Може з Європи підвезуть, мусять мати такі в резерві.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 08:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Франт, чому ж ви такий безжалісний до себе? Якщо квітка коштуватиме 20ку, то увесь пул хрущиків, що вас підгодовує, коштуватиме як один старенькій гольф. Уявляєте скільки в такому випадку це добро приноситиме вам оренди? Доведеться ходити збирати пляшки.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 08:36

  барабашов написав:beee
Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?

Где-то в новостях писали, что ремонт год займёт.
Львов - туристический город. Как хаб он свою роль уже закончил.
Наверное цены аренды вниз
beee
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 08:59

  beee написав:
  барабашов написав:beee
Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?

Где-то в новостях писали, что ремонт год займёт.
Львов - туристический город. Как хаб он свою роль уже закончил.
Наверное цены аренды вниз

В Киеве хоть пункты обогрева организовывают. А во Львове как?
https://www.rbc.ua/ukr/news/kiyiv-vzhe- ... 6.html/amp
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 09:45

  airmax78 написав:
  reus написав:Я пропонував 126 куо, а Investor_K 40 куо. Оскільки продавець за 126 куо. не захотів продавати, то я зняв свою пропозицію і Макс залишився з ціною 40 куо. Напевно 40 куо. на сьогодні на мій погляд замало, але хто знає, може завтра і за такі кошти нікому не буде цікава квіточка. Ризиків інвестувати у нерухомість Києва забагато.

Інвестор К пропонував 40 за 1 рік оренди. Це зовсім інші речі, хоча також не цікаво.

Це Ви видаєте бажане за дійсне. Рекомендую вам краще підготуватися для пояснень через два роки, чому ви не скористалися щедрою пропозицію, та втратили купу грошей. Якщо ви будете щось вигадувати, як зараз, то це буде виглядати смішно.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 10:03

  beee написав:
  reus написав:
  BIGor написав:Кстати в провинции с этим делом полный провал. Вчера два попадания в то же место куда попадали 10 числа.
Если говорить обо всей Украине, то тоже неплохой результат 73 из 90 ракет сбило наше ПВО

Якщо говорити про всю Україну, то загалом ситуація в енергосистемі погіршилася.
Ще раз (може два), такого "непоганого результату" і енергосистема ляже надовго.

У меня чувство, что нужно будет эвакуироваться из крупных городов и ставить их на паузу на год.
Написали, что ремонт оборудования Львова будет длиться год.
А бить будут ещё не раз

Австрійським і польським бігунцям - видніше.

Дивно - боягузи втекли за кордон,а очко від страху донині зжимається у говнюків. Хтось донині труситься від страху. Як так жити??? Може, краще застрелитись?

Ця публіка з часом продасть свою їлітну нерухомість в центрі Києва з скритними плінтусами венеціанською штукатуркою, і навіть не за 40 000,а за 20 000, за 10 000.
Засранці.
Frant
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