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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10414104151041610417

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 08:36

  барабашов написав:beee
Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?

Где-то в новостях писали, что ремонт год займёт.
Львов - туристический город. Как хаб он свою роль уже закончил.
Наверное цены аренды вниз
beee
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 08:59

  beee написав:
  барабашов написав:beee
Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?

Где-то в новостях писали, что ремонт год займёт.
Львов - туристический город. Как хаб он свою роль уже закончил.
Наверное цены аренды вниз

В Киеве хоть пункты обогрева организовывают. А во Львове как?
https://www.rbc.ua/ukr/news/kiyiv-vzhe- ... 6.html/amp
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 09:45

  airmax78 написав:
  reus написав:Я пропонував 126 куо, а Investor_K 40 куо. Оскільки продавець за 126 куо. не захотів продавати, то я зняв свою пропозицію і Макс залишився з ціною 40 куо. Напевно 40 куо. на сьогодні на мій погляд замало, але хто знає, може завтра і за такі кошти нікому не буде цікава квіточка. Ризиків інвестувати у нерухомість Києва забагато.

Інвестор К пропонував 40 за 1 рік оренди. Це зовсім інші речі, хоча також не цікаво.

Це Ви видаєте бажане за дійсне. Рекомендую вам краще підготуватися для пояснень через два роки, чому ви не скористалися щедрою пропозицію, та втратили купу грошей. Якщо ви будете щось вигадувати, як зараз, то це буде виглядати смішно.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 10:33

  maza5 написав:
  beee написав:
  барабашов написав:beee
Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?

Где-то в новостях писали, что ремонт год займёт.
Львов - туристический город. Как хаб он свою роль уже закончил.
Наверное цены аренды вниз

В Киеве хоть пункты обогрева организовывают. А во Львове как?
https://www.rbc.ua/ukr/news/kiyiv-vzhe- ... 6.html/amp

Пункт обогрева это пару дней. В -10 трубы замёрзнут за считанные часы
beee
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 11:21

  reus написав:Якщо ви будете щось вигадувати, як зараз, то це буде виглядати смішно.

А що колись було інакше :?: :shock:
Дивно виглядає, але в економ сегменті новобудов, тобто не в пару сот метрах від центрів прийняття рішень, вилилась купа квартир по +-900 у.о. за метр без ремонта, голі стіни.
А от з ремонтом прайси тримаються.
1.5 за квадрат і вище.
Квіток на продаж більшає, ще трохи і посипляться ціни, бо так довго тривати не може, людям хочеться отримати зелені паперці, а не фантазувати десь в 2000 км від столиці, що колись все буде добре)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 11:23

  somilitark написав:
  reus написав:Якщо ви будете щось вигадувати, як зараз, то це буде виглядати смішно.

А що колись було інакше :?: :shock:
Дивно виглядає, але в економ сегменті новобудов, тобто не в пару сот метрах від центрів прийняття рішень, вилилась купа квартир по +-900 у.о. за метр без ремонта, голі стіни.
А от з ремонтом прайси тримаються.
1.5 за квадрат і вище.
Квіток на продаж більшає, ще трохи і посипляться ціни, бо так довго тривати не може, людям хочеться отримати зелені паперці, а не фантазувати десь в 2000 км від столиці, що колись все буде добре)))

Людям отримати зелені папірці? Я навпаки дивлюсь що людям зараз стрьомно кеш мати в руках.
В крайному разі квартиру орки обіссуть і підуть, а кеш заберуть...

Чи продати хатинку щоб у Польщі пів року пожити?))??
Востаннє редагувалось xio13 в Чет 17 лис, 2022 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 11:24

  somilitark написав:
  reus написав:Якщо ви будете щось вигадувати, як зараз, то це буде виглядати смішно.

А що колись було інакше :?: :shock:
Дивно виглядає, але в економ сегменті новобудов, тобто не в пару сот метрах від центрів прийняття рішень, вилилась купа квартир по +-900 у.о. за метр без ремонта, голі стіни.
А от з ремонтом прайси тримаються.
1.5 за квадрат і вище.
Квіток на продаж більшає, ще трохи і посипляться ціни, бо так довго тривати не може, людям хочеться отримати зелені паперці, а не фантазувати десь в 2000 км від столиці, що колись все буде добре)))

Ціни "вторинки" КРЖН посипались ще з 24.02.2022. Зараз вони складають 75-80% від довоєнних.

Через пару років,кому потрібно, той купить квартиру в Києві з євроремонтом за ціною євроремонта.
Frant
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