Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:beee Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?
Где-то в новостях писали, что ремонт год займёт. Львов - туристический город. Как хаб он свою роль уже закончил. Наверное цены аренды вниз
барабашов написав:beee Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?
Где-то в новостях писали, что ремонт год займёт. Львов - туристический город. Как хаб он свою роль уже закончил. Наверное цены аренды вниз
reus написав:Я пропонував 126 куо, а Investor_K 40 куо. Оскільки продавець за 126 куо. не захотів продавати, то я зняв свою пропозицію і Макс залишився з ціною 40 куо. Напевно 40 куо. на сьогодні на мій погляд замало, але хто знає, може завтра і за такі кошти нікому не буде цікава квіточка. Ризиків інвестувати у нерухомість Києва забагато.
Інвестор К пропонував 40 за 1 рік оренди. Це зовсім інші речі, хоча також не цікаво.
Це Ви видаєте бажане за дійсне. Рекомендую вам краще підготуватися для пояснень через два роки, чому ви не скористалися щедрою пропозицію, та втратили купу грошей. Якщо ви будете щось вигадувати, як зараз, то це буде виглядати смішно.
барабашов написав:beee Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?
Где-то в новостях писали, что ремонт год займёт. Львов - туристический город. Как хаб он свою роль уже закончил. Наверное цены аренды вниз
reus написав:Якщо ви будете щось вигадувати, як зараз, то це буде виглядати смішно.
А що колись було інакше Дивно виглядає, але в економ сегменті новобудов, тобто не в пару сот метрах від центрів прийняття рішень, вилилась купа квартир по +-900 у.о. за метр без ремонта, голі стіни. А от з ремонтом прайси тримаються. 1.5 за квадрат і вище. Квіток на продаж більшає, ще трохи і посипляться ціни, бо так довго тривати не може, людям хочеться отримати зелені паперці, а не фантазувати десь в 2000 км від столиці, що колись все буде добре)))
reus написав:Якщо ви будете щось вигадувати, як зараз, то це буде виглядати смішно.
А що колись було інакше Дивно виглядає, але в економ сегменті новобудов, тобто не в пару сот метрах від центрів прийняття рішень, вилилась купа квартир по +-900 у.о. за метр без ремонта, голі стіни. А от з ремонтом прайси тримаються. 1.5 за квадрат і вище. Квіток на продаж більшає, ще трохи і посипляться ціни, бо так довго тривати не може, людям хочеться отримати зелені паперці, а не фантазувати десь в 2000 км від столиці, що колись все буде добре)))
Людям отримати зелені папірці? Я навпаки дивлюсь що людям зараз стрьомно кеш мати в руках. В крайному разі квартиру орки обіссуть і підуть, а кеш заберуть...
Чи продати хатинку щоб у Польщі пів року пожити?))??
Востаннє редагувалось xio13 в Чет 17 лис, 2022 11:24, всього редагувалось 1 раз.
reus написав:Якщо ви будете щось вигадувати, як зараз, то це буде виглядати смішно.
А що колись було інакше Дивно виглядає, але в економ сегменті новобудов, тобто не в пару сот метрах від центрів прийняття рішень, вилилась купа квартир по +-900 у.о. за метр без ремонта, голі стіни. А от з ремонтом прайси тримаються. 1.5 за квадрат і вище. Квіток на продаж більшає, ще трохи і посипляться ціни, бо так довго тривати не може, людям хочеться отримати зелені паперці, а не фантазувати десь в 2000 км від столиці, що колись все буде добре)))
Ціни "вторинки" КРЖН посипались ще з 24.02.2022. Зараз вони складають 75-80% від довоєнних.
Через пару років,кому потрібно, той купить квартиру в Києві з євроремонтом за ціною євроремонта.
reus написав:Я пропонував 126 куо, а Investor_K 40 куо. Оскільки продавець за 126 куо. не захотів продавати, то я зняв свою пропозицію і Макс залишився з ціною 40 куо. Напевно 40 куо. на сьогодні на мій погляд замало, але хто знає, може завтра і за такі кошти нікому не буде цікава квіточка. Ризиків інвестувати у нерухомість Києва забагато.
Інвестор К пропонував 40 за 1 рік оренди. Це зовсім інші речі, хоча також не цікаво.
Це Ви видаєте бажане за дійсне. Рекомендую вам краще підготуватися для пояснень через два роки, чому ви не скористалися щедрою пропозицію, та втратили купу грошей. Якщо ви будете щось вигадувати, як зараз, то це буде виглядати смішно.
В сенсі? Ну а що це було? 40куе - ціна купівлі? Не смішіть мої тапки. Я до Інвестора К з великою повагою ставлюсь - не може він бути з зовсім відбитою головою. У Відні 40куе - це вартість послуг агента, податки та витрати на оформлення договору за 2к квартирку в іпенях (за 3К - вже дорожче вийде).
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 17 лис, 2022 12:12, всього редагувалось 1 раз.
reus написав:Якщо ви будете щось вигадувати, як зараз, то це буде виглядати смішно.
А що колись було інакше Дивно виглядає, але в економ сегменті новобудов, тобто не в пару сот метрах від центрів прийняття рішень, вилилась купа квартир по +-900 у.о. за метр без ремонта, голі стіни. А от з ремонтом прайси тримаються. 1.5 за квадрат і вище. Квіток на продаж більшає, ще трохи і посипляться ціни, бо так довго тривати не може, людям хочеться отримати зелені паперці, а не фантазувати десь в 2000 км від столиці, що колись все буде добре)))
Людям отримати зелені папірці? Я навпаки дивлюсь що людям зараз стрьомно кеш мати в руках. В крайному разі квартиру орки обіссуть і підуть, а кеш заберуть...
Чи продати хатинку щоб у Польщі пів року пожити?))??
А скільки людей по мутним схемам здриснуло по закордонам? Як вони будуть повертатися? Одразу знайомитись зі слідчими органами? А я гадаю, що дорого буде все порішати, набагато дороще ніж прикинутись волонтером і поскакати. Чи будуть зкидати квіточки за скільки дають і чіплятися в щуцинах за іпотеку? Ми ж за Київ говорим, а не за Павловку, це я про "обісцуть". Да зарплати зараз дивним чином стали тягнутися у більшості галузей до мінімалки. Військові точно всіх не врятують, да і у більшості їм столиця не треба...
BIGor написав:Кстати в провинции с этим делом полный провал. Вчера два попадания в то же место куда попадали 10 числа. Если говорить обо всей Украине, то тоже неплохой результат 73 из 90 ракет сбило наше ПВО
Якщо говорити про всю Україну, то загалом ситуація в енергосистемі погіршилася. Ще раз (може два), такого "непоганого результату" і енергосистема ляже надовго.
У меня чувство, что нужно будет эвакуироваться из крупных городов и ставить их на паузу на год. Написали, что ремонт оборудования Львова будет длиться год. А бить будут ещё не раз
Дивно - боягузи призивного віку (!!!) втекли за кордон,а очко від страху донині зжимається у говнюків. Хтось донині труситься від страху. Як так жити??? Може, краще застрелитись?
Ця публіка з часом продасть свою їлітну нерухомість в центрі Києва з скритними плінтусами венеціанською штукатуркою, і навіть не за 40 000,а за 20 000, за 10 000. Засранці.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 17 лис, 2022 12:37, всього редагувалось 1 раз.