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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10415104161041710418

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:08

  airmax78 написав:40куе - ціна купівлі? .

40 євро, на сьогодні це більше ніж 40 у.о.
Реальність вона така, не тільки лиш усі можуть її зрозуміти.
Ну і причому тут Сідней до Києва, скоріше треба дивитися по чому у Дамаську.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:В сенсі? Ну а що це було? 40куе - ціна купівлі? Не смішіть мої тапки. Я до Інвестора К з великою повагою ставлюсь - не може він бути з зовсім відбитою головою. У Відні 40куе - це вартість послуг агента, податки та витрати на оформлення договору за 2к квартирку (за 3К - вже дорожче вийде).

На скільки мені відомо, то на території Австрії слава Богу поки що немає бойових дій, і не бомблять Відень та їхню інфраструктуру. Пора вже прокидатися від мрійливих снів. Таких як я, які готові інвестувати в над ризиковану нерухомість Києва - одиниці, а завтра їх буде ще менше.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:21

  reus написав:
  airmax78 написав:В сенсі? Ну а що це було? 40куе - ціна купівлі? Не смішіть мої тапки. Я до Інвестора К з великою повагою ставлюсь - не може він бути з зовсім відбитою головою. У Відні 40куе - це вартість послуг агента, податки та витрати на оформлення договору за 2к квартирку (за 3К - вже дорожче вийде).

На скільки мені відомо, то на території Австрії слава Богу поки що немає бойових дій, і не бомблять Відень та їхню інфраструктуру. Пора вже прокидатися від мрійливих снів. Таких як я, які готові інвестувати в над ризиковану нерухомість Києва - одиниці, а завтра їх буде ще менше.

120 000 єнотів - то жирна ціна за 75 м2 цеглобетону.
Думаю, влітку більше 60 000 за нього не дадуть. І це без жартів.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:24

  somilitark написав:
  airmax78 написав:40куе - ціна купівлі? .

40 євро, на сьогодні це більше ніж 40 у.о.
Реальність вона така, не тільки лиш усі можуть її зрозуміти.
Ну і причому тут Сідней до Києва, скоріше треба дивитися по чому у Дамаську.

В нас invasion з боку русні а не бескінечна громадянська етнічна та религійна війна. Тому у Дамаска немає перспектив, а Київ - це столиця сучасного демократичного світу. Світлий Асгард на кордоні з Мордором. Місто сміливих та рішучих людей, що викликає захоплення усього Середзем'я. Тому не треба порівнювати Київ з Дамаском - тим самим ви поливаєте його брудом та дієте за наративами Мордору.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  xio13 написав:Людям отримати зелені папірці? Я навпаки дивлюсь що людям зараз стрьомно кеш мати в руках.
В крайному разі квартиру орки обіссуть і підуть, а кеш заберуть...

Казки часів ковіду про кеш. Даєте кеш дружині і через 8 годин вони в тіхій гавані в ЄС, а квартира лишається в умовному Кривому Розі за 100 км від фронту.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:32

  reus написав:
  airmax78 написав:В сенсі? Ну а що це було? 40куе - ціна купівлі? Не смішіть мої тапки. Я до Інвестора К з великою повагою ставлюсь - не може він бути з зовсім відбитою головою. У Відні 40куе - це вартість послуг агента, податки та витрати на оформлення договору за 2к квартирку (за 3К - вже дорожче вийде).

На скільки мені відомо, то на території Австрії слава Богу поки що немає бойових дій, і не бомблять Відень та їхню інфраструктуру. Пора вже прокидатися від мрійливих снів. Таких як я, які готові інвестувати в над ризиковану нерухомість Києва - одиниці, а завтра їх буде ще менше.

Ключове - "покищо". Я Вам на простому прикладі показав наскільки безглуздими виглядають ваші хотєлкі. Продати за безцінь щоб що?
Друзі, розумію, що на гілці йде примусова "Франт"изація дописувачив. Психика не витримує і люди тихо тонуть у болоті безумства. Але треба триматись на поверхні. Не дати цьому болоту себе засмоктати. Тримаймося, друзі!
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:33

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:40куе - ціна купівлі? .

40 євро, на сьогодні це більше ніж 40 у.о.
Реальність вона така, не тільки лиш усі можуть її зрозуміти.
Ну і причому тут Сідней до Києва, скоріше треба дивитися по чому у Дамаську.

Київ - це столиця сучасного демократичного світу. Світлий Асгард на кордоні з Мордором. Місто сміливих та рішучих людей, що викликає захоплення усього Середзем'я.

Ви під кайфом?
Більше пояснень всього цього бути не може.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:38

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Київ - це столиця сучасного демократичного світу. Світлий Асгард на кордоні з Мордором. Місто сміливих та рішучих людей, що викликає захоплення усього Середзем'я.

Ви під кайфом?
Більше пояснень всього цього бути не може.

Ви просто за натурою досить токсичний. Тому у вас склянка завжди навіть не напів, а повністю порожня та тріснута. Ви з Франтом могли б виступати дуетом на тренингах особистої деградації.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:57

  airmax78 написав:Ви з Франтом могли б виступати дуетом.

Всі дартаньяни герої купили довідки про каліцтво і драпанули чим подалі, там щось забористе понюхали і чудіків несе).
Бережіть здоров'я, ви ж там 126 років збирались жити, але з такою шмалью хоть би полтосік осилити, я не про вльот, зрозуміло що по лінії попандоса полтосіків буде багато :mrgreen:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 13:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Ключове - "покищо". Я Вам на простому прикладі показав наскільки безглуздими виглядають ваші хотєлкі. Продати за безцінь щоб що?
Друзі, розумію, що на гілці йде примусова "Франт"изація дописувачив. Психика не витримує і люди тихо тонуть у болоті безумства. Але треба триматись на поверхні. Не дати цьому болоту себе засмоктати. Тримаймося, друзі!

В мене немає й не було ніяких "хотєлок", а була реальна пропозиція, якої вже немає. А от Ви залишилися з хотєлкою. Пропоную вам змінити вашу аватарку на "Віденський мрійник" Це хоч якось пояснить ваші дописи.
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