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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 лис, 2022 12:08
airmax78 написав:
40куе - ціна купівлі? .
40 євро, на сьогодні це більше ніж 40 у.о.
Реальність вона така, не тільки лиш усі можуть її зрозуміти.
Ну і причому тут Сідней до Києва, скоріше треба дивитися по чому у Дамаську.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 12:19
airmax78 написав:
В сенсі? Ну а що це було? 40куе - ціна купівлі? Не смішіть мої тапки. Я до Інвестора К з великою повагою ставлюсь - не може він бути з зовсім відбитою головою. У Відні 40куе - це вартість послуг агента
, податки та витрати на оформлення договору за 2к квартирку (за 3К - вже дорожче вийде).
На скільки мені відомо, то на території Австрії слава Богу поки що немає бойових дій, і не бомблять Відень та їхню інфраструктуру. Пора вже прокидатися від мрійливих снів. Таких як я, які готові інвестувати в над ризиковану нерухомість Києва - одиниці, а завтра їх буде ще менше.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 12:21
reus написав: airmax78 написав:
В сенсі? Ну а що це було? 40куе - ціна купівлі? Не смішіть мої тапки. Я до Інвестора К з великою повагою ставлюсь - не може він бути з зовсім відбитою головою. У Відні 40куе - це вартість послуг агента
, податки та витрати на оформлення договору за 2к квартирку (за 3К - вже дорожче вийде).
На скільки мені відомо, то на території Австрії слава Богу поки що немає бойових дій, і не бомблять Відень та їхню інфраструктуру. Пора вже прокидатися від мрійливих снів. Таких як я, які готові інвестувати в над ризиковану нерухомість Києва - одиниці, а завтра їх буде ще менше.
120 000 єнотів - то жирна ціна за 75 м2 цеглобетону.
Думаю, влітку більше 60 000 за нього не дадуть. І це без жартів.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 12:24
somilitark написав: airmax78 написав:
40куе - ціна купівлі? .
40 євро, на сьогодні це більше ніж 40 у.о.
Реальність вона така, не тільки лиш усі можуть її зрозуміти.
Ну і причому тут Сідней до Києва, скоріше треба дивитися по чому у Дамаську.
В нас invasion з боку русні а не бескінечна громадянська етнічна та религійна війна. Тому у Дамаска немає перспектив, а Київ - це столиця сучасного демократичного світу. Світлий Асгард на кордоні з Мордором. Місто сміливих та рішучих людей, що викликає захоплення усього Середзем'я. Тому не треба порівнювати Київ з Дамаском - тим самим ви поливаєте його брудом та дієте за наративами Мордору.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 12:24
xio13 написав:
Людям отримати зелені папірці? Я навпаки дивлюсь що людям зараз стрьомно кеш мати в руках.
В крайному разі квартиру орки обіссуть і підуть, а кеш заберуть...
Казки часів ковіду про кеш. Даєте кеш дружині і через 8 годин вони в тіхій гавані в ЄС, а квартира лишається в умовному Кривому Розі за 100 км від фронту.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 12:32
reus написав: airmax78 написав:
В сенсі? Ну а що це було? 40куе - ціна купівлі? Не смішіть мої тапки. Я до Інвестора К з великою повагою ставлюсь - не може він бути з зовсім відбитою головою. У Відні 40куе - це вартість послуг агента
, податки та витрати на оформлення договору за 2к квартирку (за 3К - вже дорожче вийде).
На скільки мені відомо, то на території Австрії слава Богу поки що немає бойових дій, і не бомблять Відень та їхню інфраструктуру. Пора вже прокидатися від мрійливих снів. Таких як я, які готові інвестувати в над ризиковану нерухомість Києва - одиниці, а завтра їх буде ще менше.
Ключове - "покищо". Я Вам на простому прикладі показав наскільки безглуздими виглядають ваші хотєлкі. Продати за безцінь щоб що?
Друзі, розумію, що на гілці йде примусова "Франт"изація дописувачив. Психика не витримує і люди тихо тонуть у болоті безумства. Але треба триматись на поверхні. Не дати цьому болоту себе засмоктати. Тримаймося, друзі!
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Додано: Чет 17 лис, 2022 12:33
airmax78 написав: somilitark написав: airmax78 написав:
40куе - ціна купівлі? .
40 євро, на сьогодні це більше ніж 40 у.о.
Реальність вона така, не тільки лиш усі можуть її зрозуміти.
Ну і причому тут Сідней до Києва, скоріше треба дивитися по чому у Дамаську.
Київ - це столиця сучасного демократичного світу. Світлий Асгард на кордоні з Мордором. Місто сміливих та рішучих людей, що викликає захоплення усього Середзем'я.
Ви під кайфом?
Більше пояснень всього цього бути не може.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 12:38
somilitark написав: airmax78 написав:
Київ - це столиця сучасного демократичного світу. Світлий Асгард на кордоні з Мордором. Місто сміливих та рішучих людей, що викликає захоплення усього Середзем'я.
Ви під кайфом?
Більше пояснень всього цього бути не може.
Ви просто за натурою досить токсичний. Тому у вас склянка завжди навіть не напів, а повністю порожня та тріснута. Ви з Франтом могли б виступати дуетом на тренингах особистої деградації.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 12:57
airmax78 написав:
Ви з Франтом могли б виступати дуетом.
Всі дартаньяни герої купили довідки про каліцтво і драпанули чим подалі, там щось забористе понюхали і чудіків несе).
Бережіть здоров'я, ви ж там 126 років збирались жити, але з такою шмалью хоть би полтосік осилити, я не про вльот, зрозуміло що по лінії попандоса полтосіків буде багато
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Додано: Чет 17 лис, 2022 13:02
airmax78 написав:
Ключове - "покищо". Я Вам на простому прикладі показав наскільки безглуздими виглядають ваші хотєлкі
. Продати за безцінь щоб що?
Друзі, розумію, що на гілці йде примусова "Франт"изація дописувачив. Психика не витримує і люди тихо тонуть у болоті безумства. Але треба триматись на поверхні. Не дати цьому болоту себе засмоктати. Тримаймося, друзі!
В мене немає й не було ніяких "хотєлок", а була реальна пропозиція, якої вже немає. А от Ви залишилися з хотєлкою. Пропоную вам змінити вашу аватарку на "Віденський мрійник" Це хоч якось пояснить ваші дописи.
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