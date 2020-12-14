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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10413104141041510416

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 13:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Ключове - "покищо". Я Вам на простому прикладі показав наскільки безглуздими виглядають ваші хотєлкі. Продати за безцінь щоб що?
Друзі, розумію, що на гілці йде примусова "Франт"изація дописувачив. Психика не витримує і люди тихо тонуть у болоті безумства. Але треба триматись на поверхні. Не дати цьому болоту себе засмоктати. Тримаймося, друзі!

В мене немає й не було ніяких "хотєлок", а була реальна пропозиція, якої вже немає. А от Ви залишилися з хотєлкою. Пропоную вам змінити вашу аватарку на "Віденський мрійник" Це хоч якось пояснить ваші дописи.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 15:25

  airmax78 написав:
  reus написав:Я пропонував 126 куо, а Investor_K 40 куо. Оскільки продавець за 126 куо. не захотів продавати, то я зняв свою пропозицію і Макс залишився з ціною 40 куо. Напевно 40 куо. на сьогодні на мій погляд замало, але хто знає, може завтра і за такі кошти нікому не буде цікава квіточка. Ризиків інвестувати у нерухомість Києва забагато.

Інвестор К пропонував 40 за 1 рік оренди. Це зовсім інші речі, хоча також не цікаво.

Ви краще турбуйтесь за свою "прелєсць".
Тому що - попит падає з кожним днем. Різниця в ціні між "хрущем" і "прелєсцю" при нинішніх реаліях може впасти до декількох десятків тисяч доларів.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 15:38

  reus написав:
  airmax78 написав:Ключове - "покищо". Я Вам на простому прикладі показав наскільки безглуздими виглядають ваші хотєлкі. Продати за безцінь щоб що?
Друзі, розумію, що на гілці йде примусова "Франт"изація дописувачив. Психика не витримує і люди тихо тонуть у болоті безумства. Але треба триматись на поверхні. Не дати цьому болоту себе засмоктати. Тримаймося, друзі!

В мене немає й не було ніяких "хотєлок", а була реальна пропозиція, якої вже немає. А от Ви залишилися з хотєлкою. Пропоную вам змінити вашу аватарку на "Віденський мрійник" Це хоч якось пояснить ваші дописи.

В мене немає ніяких хотєлок, є залізобетонна ціна яка не обговорюється. "Подобається квартира - плати. Ніт - шукай далі."
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 16:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

До речі, там UA казав, що виділився новий сегмент квартир в будинках які не відключають від е/е. І в них нібито ціна оренди довоєнна в долярах. Це мій будинок. Висить на одній гілці з об'єктом, який не можна вимикати.
+ подвійна гарантія - генератор.
airmax78
 
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