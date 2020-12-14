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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 лис, 2022 13:02
airmax78 написав:
Ключове - "покищо". Я Вам на простому прикладі показав наскільки безглуздими виглядають ваші хотєлкі
. Продати за безцінь щоб що?
Друзі, розумію, що на гілці йде примусова "Франт"изація дописувачив. Психика не витримує і люди тихо тонуть у болоті безумства. Але треба триматись на поверхні. Не дати цьому болоту себе засмоктати. Тримаймося, друзі!
В мене немає й не було ніяких "хотєлок", а була реальна пропозиція, якої вже немає. А от Ви залишилися з хотєлкою. Пропоную вам змінити вашу аватарку на "Віденський мрійник" Це хоч якось пояснить ваші дописи.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 15:25
airmax78 написав: reus написав:
Я пропонував 126 куо, а Investor_K 40 куо. Оскільки продавець за 126 куо. не захотів продавати, то я зняв свою пропозицію і Макс залишився з ціною 40 куо. Напевно 40 куо. на сьогодні на мій погляд замало, але хто знає, може завтра і за такі кошти нікому не буде цікава квіточка. Ризиків інвестувати у нерухомість Києва забагато.
Інвестор К пропонував 40 за 1 рік оренди. Це зовсім інші речі, хоча також не цікаво.
Ви краще турбуйтесь за свою "прелєсць".
Тому що - попит падає з кожним днем. Різниця в ціні між "хрущем" і "прелєсцю" при нинішніх реаліях може впасти до декількох десятків тисяч доларів.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 15:38
reus написав: airmax78 написав:
Ключове - "покищо". Я Вам на простому прикладі показав наскільки безглуздими виглядають ваші хотєлкі
. Продати за безцінь щоб що?
Друзі, розумію, що на гілці йде примусова "Франт"изація дописувачив. Психика не витримує і люди тихо тонуть у болоті безумства. Але треба триматись на поверхні. Не дати цьому болоту себе засмоктати. Тримаймося, друзі!
В мене немає й не було ніяких "хотєлок", а була реальна пропозиція, якої вже немає. А от Ви залишилися з хотєлкою. Пропоную вам змінити вашу аватарку на "Віденський мрійник" Це хоч якось пояснить ваші дописи.
В мене немає ніяких хотєлок, є залізобетонна ціна яка не обговорюється. "Подобається квартира - плати. Ніт - шукай далі."
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Додано: Чет 17 лис, 2022 16:14
До речі, там UA казав, що виділився новий сегмент квартир в будинках які не відключають від е/е. І в них нібито ціна оренди довоєнна в долярах. Це мій будинок. Висить на одній гілці з об'єктом, який не можна вимикати.
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