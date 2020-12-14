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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 лис, 2022 17:57
airmax78 написав:
До речі, там UA казав, що виділився новий сегмент квартир в будинках які не відключають від е/е. І в них нібито ціна оренди довоєнна в долярах. Це мій будинок. Висить на одній гілці з об'єктом, який не можна вимикати.
+ подвійна гарантія - генератор.
Такі будинки від'єднують потрохи від гілок з об'єктами, плавали - знаєм
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fox767676
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Додано: Чет 17 лис, 2022 17:59
fox767676 написав: airmax78 написав:
До речі, там UA казав, що виділився новий сегмент квартир в будинках які не відключають від е/е. І в них нібито ціна оренди довоєнна в долярах. Це мій будинок. Висить на одній гілці з об'єктом, який не можна вимикати.
+ подвійна гарантія - генератор.
Такі будинки від'єднують потрохи від гілок з об'єктами, плавали - знаєм
Генератор.
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airmax78
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