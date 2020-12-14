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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 лис, 2022 17:57
airmax78 написав:
До речі, там UA казав, що виділився новий сегмент квартир в будинках які не відключають від е/е. І в них нібито ціна оренди довоєнна в долярах. Це мій будинок. Висить на одній гілці з об'єктом, який не можна вимикати.
+ подвійна гарантія - генератор.
Такі будинки від'єднують потрохи від гілок з об'єктами, плавали - знаєм
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fox767676
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Додано: Чет 17 лис, 2022 17:59
fox767676 написав: airmax78 написав:
До речі, там UA казав, що виділився новий сегмент квартир в будинках які не відключають від е/е. І в них нібито ціна оренди довоєнна в долярах. Це мій будинок. Висить на одній гілці з об'єктом, який не можна вимикати.
+ подвійна гарантія - генератор.
Такі будинки від'єднують потрохи від гілок з об'єктами, плавали - знаєм
Генератор.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 21:27
fox767676 написав: airmax78 написав:
До речі, там UA казав, що виділився новий сегмент квартир в будинках які не відключають від е/е. І в них нібито ціна оренди довоєнна в долярах. Це мій будинок. Висить на одній гілці з об'єктом, який не можна вимикати.
+ подвійна гарантія - генератор.
Такі будинки від'єднують потрохи від гілок з об'єктами, плавали - знаєм
Интересно, как такой процесс происходит ?
Отключают вообще навсегда ?
Переключают на другие ветки ? Но тогда дожлжна быть такая возможность, то есть, тупо кабель другой ветки рядом. Но и тут непросто. Ветки высоковольтные, то есть должны быть переключения на другие трансформаторы. Но и там мощности нерезиновые
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pesikot
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Додано: Чет 17 лис, 2022 21:47
pesikot написав: fox767676 написав: airmax78 написав:
До речі, там UA казав, що виділився новий сегмент квартир в будинках які не відключають від е/е. І в них нібито ціна оренди довоєнна в долярах. Це мій будинок. Висить на одній гілці з об'єктом, який не можна вимикати.
+ подвійна гарантія - генератор.
Такі будинки від'єднують потрохи від гілок з об'єктами, плавали - знаєм
Интересно, как такой процесс происходит ?
Отключают вообще навсегда ?
Переключают на другие ветки ? Но тогда дожлжна быть такая возможность, то есть, тупо кабель другой ветки рядом. Но и тут непросто. Ветки высоковольтные, то есть должны быть переключения на другие трансформаторы. Но и там мощности нерезиновые
На самом деле должен каждый раз приезжать человек из ДТЭК и отключать конкретный дом. Что, понятное дело, анриал.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 21:51
Хехе, имхо на Березняках, Русановке началась просадка цен аренды к 80% довоенных (с 90-95% начала осени). 1к-2к от 6кгрн
Патриотика не очень просаживается - от 8500 , то есть 90% довоенных держит. Хотя там нет газа и 21 этаж вообще неликвид. Ситуативно должен быть перекос в сторону домов с газом.
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Ромасик
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