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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 лис, 2022 17:57
airmax78 написав:
До речі, там UA казав, що виділився новий сегмент квартир в будинках які не відключають від е/е. І в них нібито ціна оренди довоєнна в долярах. Це мій будинок. Висить на одній гілці з об'єктом, який не можна вимикати.
+ подвійна гарантія - генератор.
Такі будинки від'єднують потрохи від гілок з об'єктами, плавали - знаєм
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fox767676
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Додано: Чет 17 лис, 2022 17:59
fox767676 написав: airmax78 написав:
До речі, там UA казав, що виділився новий сегмент квартир в будинках які не відключають від е/е. І в них нібито ціна оренди довоєнна в долярах. Це мій будинок. Висить на одній гілці з об'єктом, який не можна вимикати.
+ подвійна гарантія - генератор.
Такі будинки від'єднують потрохи від гілок з об'єктами, плавали - знаєм
Генератор.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 21:27
fox767676 написав: airmax78 написав:
До речі, там UA казав, що виділився новий сегмент квартир в будинках які не відключають від е/е. І в них нібито ціна оренди довоєнна в долярах. Це мій будинок. Висить на одній гілці з об'єктом, який не можна вимикати.
+ подвійна гарантія - генератор.
Такі будинки від'єднують потрохи від гілок з об'єктами, плавали - знаєм
Интересно, как такой процесс происходит ?
Отключают вообще навсегда ?
Переключают на другие ветки ? Но тогда дожлжна быть такая возможность, то есть, тупо кабель другой ветки рядом. Но и тут непросто. Ветки высоковольтные, то есть должны быть переключения на другие трансформаторы. Но и там мощности нерезиновые
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Додано: Чет 17 лис, 2022 21:47
pesikot написав: fox767676 написав: airmax78 написав:
До речі, там UA казав, що виділився новий сегмент квартир в будинках які не відключають від е/е. І в них нібито ціна оренди довоєнна в долярах. Це мій будинок. Висить на одній гілці з об'єктом, який не можна вимикати.
+ подвійна гарантія - генератор.
Такі будинки від'єднують потрохи від гілок з об'єктами, плавали - знаєм
Интересно, как такой процесс происходит ?
Отключают вообще навсегда ?
Переключают на другие ветки ? Но тогда дожлжна быть такая возможность, то есть, тупо кабель другой ветки рядом. Но и тут непросто. Ветки высоковольтные, то есть должны быть переключения на другие трансформаторы. Но и там мощности нерезиновые
На самом деле должен каждый раз приезжать человек из ДТЭК и отключать конкретный дом. Что, понятное дело, анриал.
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airmax78
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Додано: Чет 17 лис, 2022 21:51
Хехе, имхо на Березняках, Русановке началась просадка цен аренды к 80% довоенных (с 90-95% начала осени). 1к-2к от 6кгрн
Патриотика не очень просаживается - от 8500 , то есть 90% довоенных держит. Хотя там нет газа и 21 этаж вообще неликвид. Ситуативно должен быть перекос в сторону домов с газом.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 07:23
airmax78 написав: fox767676 написав: airmax78 написав:
До речі, там UA казав, що виділився новий сегмент квартир в будинках які не відключають від е/е. І в них нібито ціна оренди довоєнна в долярах. Це мій будинок. Висить на одній гілці з об'єктом, який не можна вимикати.
+ подвійна гарантія - генератор.
Такі будинки від'єднують потрохи від гілок з об'єктами, плавали - знаєм
Генератор.
На балкон?
Перестаньте писати аби що. Надлишок вільного часу? Працевлаштуйтесь, хоча би вантажником в Hofer чи продавцем в магазин готового одягу.
Зараз в Києві електроенергія подається, дай бог, 12/24.
Через пару тижнів буде 4/24.
Як це вплине на ціни модних МОПів - здогадуєтесь?
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 07:48
BIGor написав: xio13 написав:
Людям отримати зелені папірці? Я навпаки дивлюсь що людям зараз стрьомно кеш мати в руках.
В крайному разі квартиру орки обіссуть і підуть, а кеш заберуть...
Казки часів ковіду про кеш. Даєте кеш дружині і через 8 годин вони в тіхій гавані в ЄС, а квартира лишається в умовному Кривому Розі за 100 км від фронту.
Ще раз: чел продає квартиру, отримує дорогоцінний кеш, через 8 годин вони в ЄС (якраз на пів року оплатити квартиру) , а квартира звідки лишається, якшо її продали?))) Так би мовити були с квартирою, а стали бомжем з грошима на пів року. Супер.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 08:05
xio13 написав: BIGor написав: xio13 написав:
Людям отримати зелені папірці? Я навпаки дивлюсь що людям зараз стрьомно кеш мати в руках.
В крайному разі квартиру орки обіссуть і підуть, а кеш заберуть...
Казки часів ковіду про кеш. Даєте кеш дружині і через 8 годин вони в тіхій гавані в ЄС, а квартира лишається в умовному Кривому Розі за 100 км від фронту.
Ще раз: чел продає квартиру, отримує дорогоцінний кеш, через 8 годин вони в ЄС (якраз на пів року оплатити квартиру
) , а квартира звідки лишається, якшо її продали?))) Так би мовити були с квартирою, а стали бомжем з грошима на пів року. Супер.
Може в Монако і на пів року, але що це за дурні люди такі мають бути? Куплять кавалірку в Туречиині або Іспанії чи Польщі.
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