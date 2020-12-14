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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10413104141041510416

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 17:57

  airmax78 написав:До речі, там UA казав, що виділився новий сегмент квартир в будинках які не відключають від е/е. І в них нібито ціна оренди довоєнна в долярах. Це мій будинок. Висить на одній гілці з об'єктом, який не можна вимикати.
+ подвійна гарантія - генератор.


Такі будинки від'єднують потрохи від гілок з об'єктами, плавали - знаєм :(
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 17:59

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:До речі, там UA казав, що виділився новий сегмент квартир в будинках які не відключають від е/е. І в них нібито ціна оренди довоєнна в долярах. Це мій будинок. Висить на одній гілці з об'єктом, який не можна вимикати.
+ подвійна гарантія - генератор.


Такі будинки від'єднують потрохи від гілок з об'єктами, плавали - знаєм :(

Генератор.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 21:27

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:До речі, там UA казав, що виділився новий сегмент квартир в будинках які не відключають від е/е. І в них нібито ціна оренди довоєнна в долярах. Це мій будинок. Висить на одній гілці з об'єктом, який не можна вимикати.
+ подвійна гарантія - генератор.


Такі будинки від'єднують потрохи від гілок з об'єктами, плавали - знаєм :(

Интересно, как такой процесс происходит ?
Отключают вообще навсегда ?
Переключают на другие ветки ? Но тогда дожлжна быть такая возможность, то есть, тупо кабель другой ветки рядом. Но и тут непросто. Ветки высоковольтные, то есть должны быть переключения на другие трансформаторы. Но и там мощности нерезиновые
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 21:47

  pesikot написав:
  fox767676 написав:
  airmax78 написав:До речі, там UA казав, що виділився новий сегмент квартир в будинках які не відключають від е/е. І в них нібито ціна оренди довоєнна в долярах. Це мій будинок. Висить на одній гілці з об'єктом, який не можна вимикати.
+ подвійна гарантія - генератор.


Такі будинки від'єднують потрохи від гілок з об'єктами, плавали - знаєм :(

Интересно, как такой процесс происходит ?
Отключают вообще навсегда ?
Переключают на другие ветки ? Но тогда дожлжна быть такая возможность, то есть, тупо кабель другой ветки рядом. Но и тут непросто. Ветки высоковольтные, то есть должны быть переключения на другие трансформаторы. Но и там мощности нерезиновые

На самом деле должен каждый раз приезжать человек из ДТЭК и отключать конкретный дом. Что, понятное дело, анриал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 21:51

Хехе, имхо на Березняках, Русановке началась просадка цен аренды к 80% довоенных (с 90-95% начала осени). 1к-2к от 6кгрн
Патриотика не очень просаживается - от 8500 , то есть 90% довоенных держит. Хотя там нет газа и 21 этаж вообще неликвид. Ситуативно должен быть перекос в сторону домов с газом.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 07:23

  airmax78 написав:
  fox767676 написав:
  airmax78 написав:До речі, там UA казав, що виділився новий сегмент квартир в будинках які не відключають від е/е. І в них нібито ціна оренди довоєнна в долярах. Це мій будинок. Висить на одній гілці з об'єктом, який не можна вимикати.
+ подвійна гарантія - генератор.


Такі будинки від'єднують потрохи від гілок з об'єктами, плавали - знаєм :(

Генератор.

На балкон?

Перестаньте писати аби що. Надлишок вільного часу? Працевлаштуйтесь, хоча би вантажником в Hofer чи продавцем в магазин готового одягу.

Зараз в Києві електроенергія подається, дай бог, 12/24.
Через пару тижнів буде 4/24.
Як це вплине на ціни модних МОПів - здогадуєтесь?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 07:48

  BIGor написав:
  xio13 написав:Людям отримати зелені папірці? Я навпаки дивлюсь що людям зараз стрьомно кеш мати в руках.
В крайному разі квартиру орки обіссуть і підуть, а кеш заберуть...

Казки часів ковіду про кеш. Даєте кеш дружині і через 8 годин вони в тіхій гавані в ЄС, а квартира лишається в умовному Кривому Розі за 100 км від фронту.


Ще раз: чел продає квартиру, отримує дорогоцінний кеш, через 8 годин вони в ЄС (якраз на пів року оплатити квартиру) , а квартира звідки лишається, якшо її продали?))) Так би мовити були с квартирою, а стали бомжем з грошима на пів року. Супер.
xio13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 08:05

  xio13 написав:
  BIGor написав:
  xio13 написав:Людям отримати зелені папірці? Я навпаки дивлюсь що людям зараз стрьомно кеш мати в руках.
В крайному разі квартиру орки обіссуть і підуть, а кеш заберуть...

Казки часів ковіду про кеш. Даєте кеш дружині і через 8 годин вони в тіхій гавані в ЄС, а квартира лишається в умовному Кривому Розі за 100 км від фронту.


Ще раз: чел продає квартиру, отримує дорогоцінний кеш, через 8 годин вони в ЄС (якраз на пів року оплатити квартиру) , а квартира звідки лишається, якшо її продали?))) Так би мовити були с квартирою, а стали бомжем з грошима на пів року. Супер.

Може в Монако і на пів року, але що це за дурні люди такі мають бути? Куплять кавалірку в Туречиині або Іспанії чи Польщі.
BIGor
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