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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:29
Олежан написав: fox767676 написав: airmax78 написав:
До речі, там UA казав, що виділився новий сегмент квартир в будинках які не відключають від е/е. І в них нібито ціна оренди довоєнна в долярах. Це мій будинок. Висить на одній гілці з об'єктом, який не можна вимикати.
+ подвійна гарантія - генератор.
Такі будинки від'єднують потрохи від гілок з об'єктами, плавали - знаєм
тоже самое
у меня не разу от отключали ...а сегодня ночью отключили.
проснулся, а телефон заряжен на 60% всего
Війни вистачить на всіх.
Відсидіться не вдастся.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 18 лис, 2022 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:34
Frant написав:
Війни вистачить на всіх.
Відсидіться не вдастся.
нагадай, ти сам де зараз?
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Олежан
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:41
Олежан написав: Frant написав:
Війни вистачить на всіх.
Відсидіться не вдастся.
нагадай, ти сам де зараз?
По постах же чітко видно що Франт вже давно непризовного віку.
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1
Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:57
На Севене собираем деньги на дизельную электростанцию: лифты, насосы, прочее.
Я думаю к этому все новострои придут
Кстати на ярославов град ээ не отключали вроде
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beee
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:01
xio13 написав: somilitark написав: reus написав:
Якщо ви будете щось вигадувати, як зараз, то це буде виглядати смішно.
А що колись було інакше
Дивно виглядає, але в економ сегменті новобудов, тобто не в пару сот метрах від центрів прийняття рішень, вилилась купа квартир по +-900 у.о. за метр без ремонта, голі стіни.
А от з ремонтом прайси тримаються.
1.5 за квадрат і вище.
Квіток на продаж більшає, ще трохи і посипляться ціни, бо так довго тривати не може, людям хочеться отримати зелені паперці, а не фантазувати десь в 2000 км від столиці, що колись все буде добре)))
Людям отримати зелені папірці? Я навпаки дивлюсь що людям зараз стрьомно кеш мати в руках.
В крайному разі квартиру орки обіссуть і підуть, а кеш заберуть...
Чи продати хатинку щоб у Польщі пів року пожити?))??
Навіть якщо хтось і продасть, постає не теоретичне, а практичне питання, як у мене- ну отримав ты кеш. Радість.
Що далі? В ячейку? Вже проходили. Одна ракета (на диво біля відділення недалеко) і жодного співробітника з ключем нема.
Хранить дома? У знакомого 50куе вынесли 2 месяца тому.
І що з грошима робиться? Так, вони розсираються
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beee
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:14
beee написав:
На Севене собираем деньги на дизельную электростанцию: лифты, насосы, прочее.
Я думаю к этому все новострои придут
Правильне рішення!
Кожному новобуду - власну електростанцію!
Я не знав, що Україна - країна мільйонерів.
Прям Монако))))
П.С. Всі новобуди???? Навіть економ, яких 95%? Прийдуть? Куди?
У людей немає роботи, ЗП, живуть на збереження жирних років.
Варто було би нашому паньству, укро-їіліті, підніматись пішки на 25 поверх, і щоденно!
Швидко мозок прочистився би.
beee написав:
Хранить дома? У знакомого 50куе вынесли 2 месяца тому.
Краще вкласти в новобуд? Щоб стіни стояли?
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Frant
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:40
когда/если курс бакса прыгнет до 100 грн за бакс - новостройки опять станут интересными.
на каких застройщиков можно было бы смотреть в этом случае ? Столица ? Кого ещё ?
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baraka
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