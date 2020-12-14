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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:29

  Олежан написав:
  fox767676 написав:
  airmax78 написав:До речі, там UA казав, що виділився новий сегмент квартир в будинках які не відключають від е/е. І в них нібито ціна оренди довоєнна в долярах. Це мій будинок. Висить на одній гілці з об'єктом, який не можна вимикати.
+ подвійна гарантія - генератор.


Такі будинки від'єднують потрохи від гілок з об'єктами, плавали - знаєм :(


тоже самое
у меня не разу от отключали ...а сегодня ночью отключили.
проснулся, а телефон заряжен на 60% всего :cry:

Війни вистачить на всіх.
Відсидіться не вдастся.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 18 лис, 2022 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Війни вистачить на всіх.
Відсидіться не вдастся.

нагадай, ти сам де зараз?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:41

  Олежан написав:
  Frant написав:Війни вистачить на всіх.
Відсидіться не вдастся.

нагадай, ти сам де зараз?

По постах же чітко видно що Франт вже давно непризовного віку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На Севене собираем деньги на дизельную электростанцию: лифты, насосы, прочее.
Я думаю к этому все новострои придут
Кстати на ярославов град ээ не отключали вроде
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:01

  xio13 написав:
  somilitark написав:
  reus написав:Якщо ви будете щось вигадувати, як зараз, то це буде виглядати смішно.

А що колись було інакше :?: :shock:
Дивно виглядає, але в економ сегменті новобудов, тобто не в пару сот метрах від центрів прийняття рішень, вилилась купа квартир по +-900 у.о. за метр без ремонта, голі стіни.
А от з ремонтом прайси тримаються.
1.5 за квадрат і вище.
Квіток на продаж більшає, ще трохи і посипляться ціни, бо так довго тривати не може, людям хочеться отримати зелені паперці, а не фантазувати десь в 2000 км від столиці, що колись все буде добре)))

Людям отримати зелені папірці? Я навпаки дивлюсь що людям зараз стрьомно кеш мати в руках.
В крайному разі квартиру орки обіссуть і підуть, а кеш заберуть...

Чи продати хатинку щоб у Польщі пів року пожити?))??

Навіть якщо хтось і продасть, постає не теоретичне, а практичне питання, як у мене- ну отримав ты кеш. Радість.
Що далі? В ячейку? Вже проходили. Одна ракета (на диво біля відділення недалеко) і жодного співробітника з ключем нема.
Хранить дома? У знакомого 50куе вынесли 2 месяца тому.
І що з грошима робиться? Так, вони розсираються
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:14

  beee написав:На Севене собираем деньги на дизельную электростанцию: лифты, насосы, прочее.
Я думаю к этому все новострои придут

Правильне рішення!
Кожному новобуду - власну електростанцію!
Я не знав, що Україна - країна мільйонерів.
Прям Монако))))

П.С. Всі новобуди???? Навіть економ, яких 95%? Прийдуть? Куди?
У людей немає роботи, ЗП, живуть на збереження жирних років.

Варто було би нашому паньству, укро-їіліті, підніматись пішки на 25 поверх, і щоденно!
Швидко мозок прочистився би.

  beee написав:Хранить дома? У знакомого 50куе вынесли 2 месяца тому.

Краще вкласти в новобуд? Щоб стіни стояли? :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:40

когда/если курс бакса прыгнет до 100 грн за бакс - новостройки опять станут интересными.

на каких застройщиков можно было бы смотреть в этом случае ? Столица ? Кого ещё ?
baraka
 
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