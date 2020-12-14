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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:34
Frant написав:
Війни вистачить на всіх.
Відсидіться не вдастся.
нагадай, ти сам де зараз?
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Олежан
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:41
Олежан написав: Frant написав:
Війни вистачить на всіх.
Відсидіться не вдастся.
нагадай, ти сам де зараз?
По постах же чітко видно що Франт вже давно непризовного віку.
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airmax78
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:57
На Севене собираем деньги на дизельную электростанцию: лифты, насосы, прочее.
Я думаю к этому все новострои придут
Кстати на ярославов град ээ не отключали вроде
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beee
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:01
xio13 написав: somilitark написав: reus написав:
Якщо ви будете щось вигадувати, як зараз, то це буде виглядати смішно.
А що колись було інакше
Дивно виглядає, але в економ сегменті новобудов, тобто не в пару сот метрах від центрів прийняття рішень, вилилась купа квартир по +-900 у.о. за метр без ремонта, голі стіни.
А от з ремонтом прайси тримаються.
1.5 за квадрат і вище.
Квіток на продаж більшає, ще трохи і посипляться ціни, бо так довго тривати не може, людям хочеться отримати зелені паперці, а не фантазувати десь в 2000 км від столиці, що колись все буде добре)))
Людям отримати зелені папірці? Я навпаки дивлюсь що людям зараз стрьомно кеш мати в руках.
В крайному разі квартиру орки обіссуть і підуть, а кеш заберуть...
Чи продати хатинку щоб у Польщі пів року пожити?))??
Навіть якщо хтось і продасть, постає не теоретичне, а практичне питання, як у мене- ну отримав ты кеш. Радість.
Що далі? В ячейку? Вже проходили. Одна ракета (на диво біля відділення недалеко) і жодного співробітника з ключем нема.
Хранить дома? У знакомого 50куе вынесли 2 месяца тому.
І що з грошима робиться? Так, вони розсираються
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beee
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:40
когда/если курс бакса прыгнет до 100 грн за бакс - новостройки опять станут интересными.
на каких застройщиков можно было бы смотреть в этом случае ? Столица ? Кого ещё ?
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baraka
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:17
baraka написав:
когда/если курс бакса прыгнет до 100 грн за бакс - новостройки опять станут интересными.
на каких застройщиков можно было бы смотреть в этом случае ? Столица ? Кого ещё ?
Buwog, Strabag, Soravia
PS курса выше 60 грн. за доллар не ожидаю.
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 18 лис, 2022 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:18
baraka написав:
если курс бакса прыгнет до 100 грн за бакс - новостройки опять станут интересными.
Если курс прыгнет до 100 грн. за бакс, то недвига будет интересовать в последнюю очередь.
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reus
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:19
reus написав: baraka написав:
если курс бакса прыгнет до 100 грн за бакс - новостройки опять станут интересными.
Если курс прыгнет до 100 грн. за бакс, то недвига будет интересовать в последнюю очередь.
Логічно.
Вже зараз вона мало кого цікавить.
Ціни Кржн будуть падати мінімум два-три роки. Який сенс інвештувати в цеглобетон?
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 18 лис, 2022 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:21
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:44
beee написав:
На Севене собираем деньги на дизельную электростанцию: лифты, насосы, прочее.
Я думаю к этому все новострои придут
Кстати на ярославов град ээ не отключали вроде
Дайош кожному будинку персональну електростанцію, персональну скважину і персональне ПВО!
Госпадя, які ж вони далекі від народу!
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