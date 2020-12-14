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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:48

  Faceless написав:У декого своє уявлення про орендний ринок: https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/arenda ... ro_listing

Тут прилично потратились на ремонт и мебель не самая дешевая. А 24к это сейчас всего 600 баксов. До войны за 1куе выставили бы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:06

  airmax78 написав:
  Faceless написав:У декого своє уявлення про орендний ринок: https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/arenda ... ro_listing

Тут прилично потратились на ремонт и мебель не самая дешевая. А 24к это сейчас всего 600 баксов. До войны за 1куе выставили бы.

В "Галактиці" також відключають електроенергію.
Значить, електроплити не працюють. Їжу готувати на вогнищі у дворі?
А теплі підлоги, теплі балкони, бойлери?

Для оренди я підшукав би собі "старострой" з хорошим ремонтом і газовою плитою.
Такі ось реалії, які погано видно товарижчам з Австрії та Польщі.

Мешканцям економ-новобудів з електроопаленням цієї зимою не буде спекотно, це точно.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:19

  airmax78 написав:
  Faceless написав:У декого своє уявлення про орендний ринок: https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/arenda ... ro_listing

Тут прилично потратились на ремонт и мебель не самая дешевая. А 24к это сейчас всего 600 баксов. До войны за 1куе выставили бы.

выставлять можно было по чем угодно только ни кто не снимит 1к в ипен...на русановке за 1к долл :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Для оренди я підшукав би собі "старострой" з хорошим ремонтом і газовою плитою.


І дротовим укртелекомом, і з компактним метражем, і на "середньому" 2-5 поверсі.
І вікна чим менше, тим краще. Висотні новобудови без підведеної гарячої води однозначно консервувати і полишати до травня мінімум
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:41

  fox767676 написав:
  Frant написав:Для оренди я підшукав би собі "старострой" з хорошим ремонтом і газовою плитою.


І дротовим укртелекомом, на "середньому" 2-5 поверсі. Висотні новобудови без підведеної гарячої води однозначно консервувати і полишати до травня мінімум

Ще нюанс.
Оренда в Києві зараз дешева, зовсім дешева. За 200-250 дол/міс можна орендувати житло з ремонтом біля центру. Це 2400-3000 дол/рік.
Падіння цін КРЖН буде йти 2-3 роки, тобто оренда обійдеться 4800-9000 дол. Тобто хто хоче купити собі житло в Києві - зараз вигідніше жити в оренді і чекати стабілізаційного мінімуму цін через 2-3 роки. Падіння буде суттєвим.
Більшим, ніж ціна оренди
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:52

  Олежан написав:
  airmax78 написав:
  Faceless написав:У декого своє уявлення про орендний ринок: https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/arenda ... ro_listing

Тут прилично потратились на ремонт и мебель не самая дешевая. А 24к это сейчас всего 600 баксов. До войны за 1куе выставили бы.

выставлять можно было по чем угодно только ни кто не снимит 1к в ипен...на русановке за 1к долл :mrgreen:

Если Трибека свой стояк с бомж ремонтами сдавала по 400 примерно с меньшим вроде метражом, то почему такая квартира с нормальным зрительно ремонтом не могла сдаваться год назад вдвое выше?
барабашов
 
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