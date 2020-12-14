Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Для оренди я підшукав би собі "старострой" з хорошим ремонтом і газовою плитою.
І дротовим укртелекомом, і з компактним метражем, і на "середньому" 2-5 поверсі. І вікна чим менше, тим краще. Висотні новобудови без підведеної гарячої води однозначно консервувати і полишати до травня мінімум
Frant написав:Для оренди я підшукав би собі "старострой" з хорошим ремонтом і газовою плитою.
І дротовим укртелекомом, на "середньому" 2-5 поверсі. Висотні новобудови без підведеної гарячої води однозначно консервувати і полишати до травня мінімум
Ще нюанс. Оренда в Києві зараз дешева, зовсім дешева. За 200-250 дол/міс можна орендувати житло з ремонтом біля центру. Це 2400-3000 дол/рік. Падіння цін КРЖН буде йти 2-3 роки, тобто оренда обійдеться 4800-9000 дол. Тобто хто хоче купити собі житло в Києві - зараз вигідніше жити в оренді і чекати стабілізаційного мінімуму цін через 2-3 роки. Падіння буде суттєвим. Більшим, ніж ціна оренди