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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:48
Тут прилично потратились на ремонт и мебель не самая дешевая. А 24к это сейчас всего 600 баксов. До войны за 1куе выставили бы.
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airmax78
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:06
airmax78 написав:
Тут прилично потратились на ремонт и мебель не самая дешевая. А 24к это сейчас всего 600 баксов. До войны за 1куе выставили бы.
В "Галактиці" також відключають електроенергію.
Значить, електроплити не працюють. Їжу готувати на вогнищі у дворі?
А теплі підлоги, теплі балкони, бойлери?
Для оренди я підшукав би собі "старострой" з хорошим ремонтом і газовою плитою.
Такі ось реалії, які погано видно товарижчам з Австрії та Польщі.
Мешканцям економ-новобудів з електроопаленням цієї зимою не буде спекотно, це точно.
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Frant
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:19
airmax78 написав:
Тут прилично потратились на ремонт и мебель не самая дешевая. А 24к это сейчас всего 600 баксов. До войны за 1куе выставили бы.
выставлять можно было по чем угодно только ни кто не снимит 1к в ипен...на русановке за 1к долл
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Олежан
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:23
Frant написав:
Для оренди я підшукав би собі "старострой" з хорошим ремонтом і газовою плитою.
І дротовим укртелекомом, і з компактним метражем, і на "середньому" 2-5 поверсі.
І вікна чим менше, тим краще. Висотні новобудови без підведеної гарячої води однозначно консервувати і полишати до травня мінімум
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fox767676
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:41
fox767676 написав: Frant написав:
Для оренди я підшукав би собі "старострой" з хорошим ремонтом і газовою плитою.
І дротовим укртелекомом, на "середньому" 2-5 поверсі. Висотні новобудови без підведеної гарячої води однозначно консервувати і полишати до травня мінімум
Ще нюанс.
Оренда в Києві зараз дешева, зовсім дешева. За 200-250 дол/міс можна орендувати житло з ремонтом біля центру. Це 2400-3000 дол/рік.
Падіння цін КРЖН буде йти 2-3 роки, тобто оренда обійдеться 4800-9000 дол. Тобто хто хоче купити собі житло в Києві - зараз вигідніше жити в оренді і чекати стабілізаційного мінімуму цін через 2-3 роки. Падіння буде суттєвим.
Більшим, ніж ціна оренди
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Frant
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:52
Олежан написав: airmax78 написав:
Тут прилично потратились на ремонт и мебель не самая дешевая. А 24к это сейчас всего 600 баксов. До войны за 1куе выставили бы.
выставлять можно было по чем угодно только ни кто не снимит 1к в ипен...на русановке за 1к долл
Если Трибека свой стояк с бомж ремонтами сдавала по 400 примерно с меньшим вроде метражом, то почему такая квартира с нормальным зрительно ремонтом не могла сдаваться год назад вдвое выше?
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барабашов
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 16:17
beee написав: xio13 написав: somilitark написав:
А що колись було інакше
Дивно виглядає, але в економ сегменті новобудов, тобто не в пару сот метрах від центрів прийняття рішень, вилилась купа квартир по +-900 у.о. за метр без ремонта, голі стіни.
А от з ремонтом прайси тримаються.
1.5 за квадрат і вище.
Квіток на продаж більшає, ще трохи і посипляться ціни, бо так довго тривати не може, людям хочеться отримати зелені паперці, а не фантазувати десь в 2000 км від столиці, що колись все буде добре)))
Людям отримати зелені папірці? Я навпаки дивлюсь що людям зараз стрьомно кеш мати в руках.
В крайному разі квартиру орки обіссуть і підуть, а кеш заберуть...
Чи продати хатинку щоб у Польщі пів року пожити?))??
Навіть якщо хтось і продасть, постає не теоретичне, а практичне питання, як у мене- ну отримав ты кеш. Радість.
Що далі? В ячейку? Вже проходили. Одна ракета (на диво біля відділення недалеко) і жодного співробітника з ключем нема.
Хранить дома? У знакомого 50куе вынесли 2 месяца тому.
І що з грошима робиться? Так, вони розсираються
Открыть счет в западном банке.
Не?
Это не наш метод?
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rjkz
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