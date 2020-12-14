Банк себе резерв набивает. Очень странно, читал белорусы заводили по 200 куе... А Вы песель хоть получили?
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:56
Банк себе резерв набивает. Очень странно, читал белорусы заводили по 200 куе... А Вы песель хоть получили?
Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:58
Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:03
beee
А ты думал легко завезти несколько кирпичей на свой счёт в Польше ?
Это так не работает.
И да, я тебя учу
Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Будешь учить того, кто самостоятельно, без юристов и адвоката, не зная язык за 3 дня собрал три тома документов согласно польскому законодательству и получил постановление Польской прокуратуры в свою пользу?
Банк, получив указание в виде письма от прокурора, использовал все механизмы, чтобы счёт не разблокировать.
Пришлось писать банковскому омбудсмену .
И только потом банк вынужден был выполнять закон.
Вы в Германии поинтересуйтесь. Там ещё хуже
Сами поляки жалуются на банковскую систему. Блокировки счетов у них это частый гемор
Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:28
Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:29
естественно получил.
Мы же на ветке недвижимости сидим. Вроде все - состоятельные, образованные.
Должны быть)
У них бухгалтер или банк не на стороне клиента.
Я говорил с директором компании небольшой. Он говорит, я искал бухгалтера, чтобы он делал мне удобно и хорошо по привычке. Но нет, здесь бухгалтер делает удобно государству.
Смотри, задача поляков, чтобы ты приехал и работал на заводе. Точка.
Если ты, умный и хоть что-то сделаешь вне этой парадигмы, тебя затянет надуманный формализм.
Мне удивительно, что здесь это новость.
Зайдите в любой польский банк и пообщайтесь с людьми.
Для амбициозных людей, Европа, наверное, не подходит.
Вы слышали хоть одну историю успеха эмигранта? Как-то уехали, через 10 лет встречаешь - нифига и не изменилось.
Интересно, как в США
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