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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:56

  beee написав:
  BIGor написав:
  beee написав:Я открыл. Три.

По 100 куе? Не удивительно что заблочили.

Не, по 15куе. Остальное не успел)).
Может это и хорошо, я не знаю. Для поляков хорошо. Для нерезидентов не очень

Банк себе резерв набивает. Очень странно, читал белорусы заводили по 200 куе... А Вы песель хоть получили?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:58

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  beee написав:Я открыл. Три.

По 100 куе? Не удивительно что заблочили.

100 куе налом там в принципе никто не примет, кроме всяких стремных банков.

Если с Украины - то походу сразу в СБ звонят. Когда было окно от НБУ (рыбы) то везли миллионы кеша.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:03

beee
А ты думал легко завезти несколько кирпичей на свой счёт в Польше ?
Это так не работает.
И да, я тебя учу
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

pesikot написав:beee
А ты думал легко завезти несколько кирпичей на свой счёт в Польше ?
Это так не работает.
И да, я тебя учу
Будешь учить того, кто самостоятельно, без юристов и адвоката, не зная язык за 3 дня собрал три тома документов согласно польскому законодательству и получил постановление Польской прокуратуры в свою пользу?

Банк, получив указание в виде письма от прокурора, использовал все механизмы, чтобы счёт не разблокировать.
Пришлось писать банковскому омбудсмену .
И только потом банк вынужден был выполнять закон.

Вы в Германии поинтересуйтесь. Там ещё хуже

Сами поляки жалуются на банковскую систему. Блокировки счетов у них это частый гемор Зображення
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:28

  BIGor написав:Банк себе резерв набивает. Очень странно, читал белорусы заводили по 200 куе... А Вы песель хоть получили?

А вы сколько завели?
Очередная поучительная история о баснях жизни в цивилизации.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:29

  beee написав:
  BIGor написав:
  beee написав:Я открыл. Три.
По 100 куе? Не удивительно что заблочили.

Не, по 15куе. Остальное не успел)).
Может это и хорошо, я не знаю. Для поляков хорошо. Для нерезидентов не очень

Банк себе резерв набивает. Очень странно, читал белорусы заводили по 200 куе... А Вы песель хоть получили?

естественно получил.
Мы же на ветке недвижимости сидим. Вроде все - состоятельные, образованные.
Должны быть)

У них бухгалтер или банк не на стороне клиента.

Я говорил с директором компании небольшой. Он говорит, я искал бухгалтера, чтобы он делал мне удобно и хорошо по привычке. Но нет, здесь бухгалтер делает удобно государству.

Смотри, задача поляков, чтобы ты приехал и работал на заводе. Точка.
Если ты, умный и хоть что-то сделаешь вне этой парадигмы, тебя затянет надуманный формализм.
Мне удивительно, что здесь это новость.
Зайдите в любой польский банк и пообщайтесь с людьми.

Для амбициозных людей, Европа, наверное, не подходит.

Вы слышали хоть одну историю успеха эмигранта? Как-то уехали, через 10 лет встречаешь - нифига и не изменилось.
Интересно, как в США
beee
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