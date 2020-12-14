Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:06
airmax78 написав:
Тут прилично потратились на ремонт и мебель не самая дешевая. А 24к это сейчас всего 600 баксов. До войны за 1куе выставили бы.
В "Галактиці" також відключають електроенергію.
Значить, електроплити не працюють. Їжу готувати на вогнищі у дворі?
А теплі підлоги, теплі балкони, бойлери?
Для оренди я підшукав би собі "старострой" з хорошим ремонтом і газовою плитою.
Такі ось реалії, які погано видно товарижчам з Австрії та Польщі.
Мешканцям економ-новобудів з електроопаленням цієї зимою не буде спекотно, це точно.
Frant
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:19
airmax78 написав:
Тут прилично потратились на ремонт и мебель не самая дешевая. А 24к это сейчас всего 600 баксов. До войны за 1куе выставили бы.
выставлять можно было по чем угодно только ни кто не снимит 1к в ипен...на русановке за 1к долл
Олежан
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:23
Frant написав:
Для оренди я підшукав би собі "старострой" з хорошим ремонтом і газовою плитою.
І дротовим укртелекомом, і з компактним метражем, і на "середньому" 2-5 поверсі.
І вікна чим менше, тим краще. Висотні новобудови без підведеної гарячої води однозначно консервувати і полишати до травня мінімум
fox767676
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:41
fox767676 написав: Frant написав:
Для оренди я підшукав би собі "старострой" з хорошим ремонтом і газовою плитою.
І дротовим укртелекомом, на "середньому" 2-5 поверсі. Висотні новобудови без підведеної гарячої води однозначно консервувати і полишати до травня мінімум
Ще нюанс.
Оренда в Києві зараз дешева, зовсім дешева. За 200-250 дол/міс можна орендувати житло з ремонтом біля центру. Це 2400-3000 дол/рік.
Падіння цін КРЖН буде йти 2-3 роки, тобто оренда обійдеться 4800-9000 дол. Тобто хто хоче купити собі житло в Києві - зараз вигідніше жити в оренді і чекати стабілізаційного мінімуму цін через 2-3 роки. Падіння буде суттєвим.
Більшим, ніж ціна оренди
Frant
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:52
Олежан написав: airmax78 написав:
Тут прилично потратились на ремонт и мебель не самая дешевая. А 24к это сейчас всего 600 баксов. До войны за 1куе выставили бы.
выставлять можно было по чем угодно только ни кто не снимит 1к в ипен...на русановке за 1к долл
Если Трибека свой стояк с бомж ремонтами сдавала по 400 примерно с меньшим вроде метражом, то почему такая квартира с нормальным зрительно ремонтом не могла сдаваться год назад вдвое выше?
барабашов
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 21:39
вікно можливостей продажу квіточки рядового Раєна батальону Відень, видається, що закрилося:
beee написав:
Прописка всегда была связана с военкоматом.
Я за последние 2 года, раза 4 ходил. Это весь день занимало или 200$
А продажа- интересно
❗️Одружуватися чи продати нерухомість не можна без довідки з військкомату
Без довідки з військкомату ряд адміністративних послуг для військовозобов'язаних буде недоступним.
Усі військовозобов'язані в Україні повинні дотримуватися Правил військового обліку, в яких зазначено, що при зміні місця проживання чоловіки повинні повідомити про це та стати на облік.
Якщо військовозобов'язаний не стає на облік, ряд адміністративних послуг для нього буде недоступним:
▪️реєстрація або розірвання шлюбу;
▪️реєстрація місця проживання;
▪️продаж нерухомого майна;
▪️Офіційне працевлаштування;
▪️Інші послуги, де необхідно надати довідку зі свого територіального центру комплектування.
https://t.me/kievreal1/31465
flyman
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 22:09
flyman написав:
вікно можливостей продажу квіточки рядового Раєна батальону Відень, видається, що закрилося:
beee написав:
Прописка всегда была связана с военкоматом.
Я за последние 2 года, раза 4 ходил. Это весь день занимало или 200$
А продажа- интересно
❗️Одружуватися чи продати нерухомість не можна без довідки з військкомату
Без довідки з військкомату ряд адміністративних послуг для військовозобов'язаних буде недоступним.
Усі військовозобов'язані в Україні повинні дотримуватися Правил військового обліку, в яких зазначено, що при зміні місця проживання чоловіки повинні повідомити про це та стати на облік.
Якщо військовозобов'язаний не стає на облік, ряд адміністративних послуг для нього буде недоступним:
▪️реєстрація або розірвання шлюбу;
▪️реєстрація місця проживання;
▪️продаж нерухомого майна;
▪️Офіційне працевлаштування;
▪️Інші послуги, де необхідно надати довідку зі свого територіального центру комплектування.
https://t.me/kievreal1/31465
Шах і міт, Реус! Ходить тепер голодний! Квіточка знята з продажу!
airmax78
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 22:36
flyman написав:
вікно можливостей продажу квіточки рядового Раєна батальону Відень, видається, що закрилося:
beee написав:
Прописка всегда была связана с военкоматом.
Я за последние 2 года, раза 4 ходил. Это весь день занимало или 200$
А продажа- интересно
❗️Одружуватися чи продати нерухомість не можна без довідки з військкомату
Без довідки з військкомату ряд адміністративних послуг для військовозобов'язаних буде недоступним.
Усі військовозобов'язані в Україні повинні дотримуватися Правил військового обліку, в яких зазначено, що при зміні місця проживання чоловіки повинні повідомити про це та стати на облік.
Якщо військовозобов'язаний не стає на облік, ряд адміністративних послуг для нього буде недоступним:
▪️реєстрація або розірвання шлюбу;
▪️реєстрація місця проживання;
▪️продаж нерухомого майна;
▪️Офіційне працевлаштування;
▪️Інші послуги, де необхідно надати довідку зі свого територіального центру комплектування.
https://t.me/kievreal1/31465
Не треба тащити сюди рос. пропаганду, ну не може бути таке в квітучій демократії.
А фраза
Усі
військовозобов'язані в Україні повинні дотримуватися Правил військового обліку, в яких зазначено, що при зміні місця проживання чоловіки
це взагалі палево - так військовозобов'язані чи чоловіки? Ну не може бути такого прописано в законі, російське ІПСО.
BIGor
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 23:08
airmax78 написав:
Шах і міт, Реус! Ходить тепер голодний! Квіточка знята з продажу!
От тільки Мат вам! Я ж казав, що дограєтеся! Я свою пропозицію у 126 куо. зняв ще до цієї новини, а тепер й за 40 куо. вам не світить. Вікно можливостей зачинилося наглухо.
reus
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