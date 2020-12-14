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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10416104171041810419

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 23:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  antey1969 написав:Честно говоря, даже не знаю, кто сейчас готов вкладывать в киевскую недвижимость.
Цена вобщем то в таких условиях даже не имеет большого значения.

Да, риски большие! Но, всегда найдутся люди, готовые рисковать. Правда, их оч. мало.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 23:40

money is of no importance

  antey1969 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Шах і міт, Реус! Ходить тепер голодний! Квіточка знята з продажу!

От тільки Мат вам! Я ж казав, що дограєтеся! Я свою пропозицію у 126 куо. зняв ще до цієї новини, а тепер й за 40 куо. вам не світить. Вікно можливостей зачинилося наглухо.
Залишилося тільки порахувати через два роки, скільки ви втратили коштів.

Честно говоря, даже не знаю, кто сейчас готов вкладывать в киевскую недвижимость.
Цена вобщем то в таких условиях даже не имеет большого значения.

money is of no importance
https://getyarn.io/yarn-clip/9099d416-54a9-4cae-8652-201ed03b83c7
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 23:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:Да, риски большие! Но, всегда найдутся люди, готовые рисковать. Правда, их оч. мало.

Думаю, что их очень много, но цены не соответствуют их представлении о ситуации.
Вот людей, готовых скинуть за бесценок, как раз очень мало, но те, кто готов кардинально снижать цену, продают быстро.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 00:01

  Vlad442 написав:
  reus написав:Да, риски большие! Но, всегда найдутся люди, готовые рисковать. Правда, их оч. мало.

Думаю, что их очень много, но цены не соответствуют их представлении о ситуации.
Вот людей, готовых скинуть за бесценок, как раз очень мало, но те, кто готов кардинально снижать цену, продают быстро.

В 2007-2008гг. текущие хотелки продавцов, тоже показались бы бесценком, но реалии оказались другими. Через пару лет сегодняшние цены реальных сделок покажутся просто манной небесной.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 00:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:В 2007-2008гг. текущие хотелки продавцов, тоже показались бы бесценком, но реалии оказались другими. Через пару лет сегодняшние цены реальных сделок покажутся просто манной небесной.

Никто не знает будущего. Весной 20-ого тоже так говорили, а оказалось, что то было локальное дно. Есть некоторая вероятность разных сценариев, от краха доллара, до ядерного пепла в Киеве.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 00:21

:shock:
  reus написав:
  Vlad442 написав:
  reus написав:Да, риски большие! Но, всегда найдутся люди, готовые рисковать. Правда, их оч. мало.

Думаю, что их очень много, но цены не соответствуют их представлении о ситуации.
Вот людей, готовых скинуть за бесценок, как раз очень мало, но те, кто готов кардинально снижать цену, продают быстро.

В 2007-2008гг. текущие хотелки продавцов, тоже показались бы бесценком, но реалии оказались другими. Через пару лет сегодняшние цены реальных сделок покажутся просто манной небесной.

Даже если война прямо вот сейчас прекратится и рашка уберется восвояси, цены на недвигу в Киеве за следующие год-два просядут процентов на тридцать.
И чем дольше война будет длиться, тем больше потеряет в цене квартира в Киеве.
Через 2-3 года после войны обвалившиеся цены на столичную недвижимость осторожно поползут вверх, но до прайсов 2021 года они не дотянутся больше никогда.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 00:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прайсы 2021 были ни о чем. Мы очень сильно отстали по ценам от Европы, поэтому нам догонять и догонять. В день окончания войны стартует настоящая рОкета. Как раз и Трибека вернется из своей деревни.
airmax78
 
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