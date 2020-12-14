Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Шах і міт, Реус! Ходить тепер голодний! Квіточка знята з продажу!
От тільки Мат вам! Я ж казав, що дограєтеся! Я свою пропозицію у 126 куо. зняв ще до цієї новини, а тепер й за 40 куо. вам не світить. Вікно можливостей зачинилося наглухо. Залишилося тільки порахувати через два роки, скільки ви втратили коштів.
Честно говоря, даже не знаю, кто сейчас готов вкладывать в киевскую недвижимость. Цена вобщем то в таких условиях даже не имеет большого значения.
reus написав:Да, риски большие! Но, всегда найдутся люди, готовые рисковать. Правда, их оч. мало.
Думаю, что их очень много, но цены не соответствуют их представлении о ситуации. Вот людей, готовых скинуть за бесценок, как раз очень мало, но те, кто готов кардинально снижать цену, продают быстро.
В 2007-2008гг. текущие хотелки продавцов, тоже показались бы бесценком, но реалии оказались другими. Через пару лет сегодняшние цены реальных сделок покажутся просто манной небесной.
Даже если война прямо вот сейчас прекратится и рашка уберется восвояси, цены на недвигу в Киеве за следующие год-два просядут процентов на тридцать. И чем дольше война будет длиться, тем больше потеряет в цене квартира в Киеве. Через 2-3 года после войны обвалившиеся цены на столичную недвижимость осторожно поползут вверх, но до прайсов 2021 года они не дотянутся больше никогда.