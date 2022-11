Додано: П'ят 18 лис, 2022 23:40

antey1969 написав: reus написав: airmax78 написав: Шах і міт, Реус! Ходить тепер голодний! Квіточка знята з продажу!

От тільки Мат вам! Я ж казав, що дограєтеся! Я свою пропозицію у 126 куо. зняв ще до цієї новини, а тепер й за 40 куо. вам не світить. Вікно можливостей зачинилося наглухо.

Честно говоря, даже не знаю, кто сейчас готов вкладывать в киевскую недвижимость.

