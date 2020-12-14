Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Шах і міт, Реус! Ходить тепер голодний! Квіточка знята з продажу!
От тільки Мат вам! Я ж казав, що дограєтеся! Я свою пропозицію у 126 куо. зняв ще до цієї новини, а тепер й за 40 куо. вам не світить. Вікно можливостей зачинилося наглухо. Залишилося тільки порахувати через два роки, скільки ви втратили коштів.
Честно говоря, даже не знаю, кто сейчас готов вкладывать в киевскую недвижимость. Цена вобщем то в таких условиях даже не имеет большого значения.
reus написав:Да, риски большие! Но, всегда найдутся люди, готовые рисковать. Правда, их оч. мало.
Думаю, что их очень много, но цены не соответствуют их представлении о ситуации. Вот людей, готовых скинуть за бесценок, как раз очень мало, но те, кто готов кардинально снижать цену, продают быстро.
В 2007-2008гг. текущие хотелки продавцов, тоже показались бы бесценком, но реалии оказались другими. Через пару лет сегодняшние цены реальных сделок покажутся просто манной небесной.
Даже если война прямо вот сейчас прекратится и рашка уберется восвояси, цены на недвигу в Киеве за следующие год-два просядут процентов на тридцать. И чем дольше война будет длиться, тем больше потеряет в цене квартира в Киеве. Через 2-3 года после войны обвалившиеся цены на столичную недвижимость осторожно поползут вверх, но до прайсов 2021 года они не дотянутся больше никогда.
antey1969 написав:Даже если война прямо вот сейчас прекратится и рашка уберется восвояси, цены на недвигу в Киеве за следующие год-два просядут процентов на тридцать. И чем дольше война будет длиться, тем больше потеряет в цене квартира в Киеве. Через 2-3 года после войны обвалившиеся цены на столичную недвижимость осторожно поползут вверх, но до прайсов 2021 года они не дотянутся больше никогда.
Такой сценарий будет, если после войны Европа и США возьмут над нами шефство и будут вагонами завозить деньги. А если скажут : "Ну все, война закончилась, мы вам много помогали, теперь дальше сами занимайтесь", то тут будет такой трэш, что предложение Реуса 126куе будет казаться манной небесной, опустимся на рубеж 90-00-х, когда за 10 куе можно было купить неплохое жилье. Даже Франт окажется чрезмерным оптимистом.
antey1969 написав:Даже если война прямо вот сейчас прекратится и рашка уберется восвояси, цены на недвигу в Киеве за следующие год-два просядут процентов на тридцать. И чем дольше война будет длиться, тем больше потеряет в цене квартира в Киеве. Через 2-3 года после войны обвалившиеся цены на столичную недвижимость осторожно поползут вверх, но до прайсов 2021 года они не дотянутся больше никогда.
Такой сценарий будет, если после войны Европа и США возьмут над нами шефство и будут вагонами завозить деньги. А если скажут : "Ну все, война закончилась, мы вам много помогали, теперь дальше сами занимайтесь", то тут будет такой трэш, что предложение Реуса 126куе будет казаться манной небесной, опустимся на рубеж 90-00-х, когда за 10 куе можно было купить неплохое жилье. Даже Франт окажется чрезмерным оптимистом.
На рубеже 90х неплохое жилье отсутствовало как класс.
antey1969 написав:Даже если война прямо вот сейчас прекратится и рашка уберется восвояси, цены на недвигу в Киеве за следующие год-два просядут процентов на тридцать. И чем дольше война будет длиться, тем больше потеряет в цене квартира в Киеве. Через 2-3 года после войны обвалившиеся цены на столичную недвижимость осторожно поползут вверх, но до прайсов 2021 года они не дотянутся больше никогда.
Такой сценарий будет, если после войны Европа и США возьмут над нами шефство и будут вагонами завозить деньги. А если скажут : "Ну все, война закончилась, мы вам много помогали, теперь дальше сами занимайтесь", то тут будет такой трэш, что предложение Реуса 126куе будет казаться манной небесной, опустимся на рубеж 90-00-х, когда за 10 куе можно было купить неплохое жилье. Даже Франт окажется чрезмерным оптимистом.
На рубеже 90х неплохое жилье отсутствовало как класс.
У нас на периферии в самом центровом центре почти возле Троицкой церкви в 98 и 99 годах были построены первые дома именно бизнес класса с красного кирпича, и с метражом прелестей как в Г9а и Даймонд Хилл Цена за метр стартовала на полуготовое от 500/метр, на котлованы от 350 Первый объект на котловане(а там была и реконструкция и котлован) не мониторил С ремонтом(плинтусАми в версии 2000+) естественно за 10-20куе там ничего не было, впрочем и без ремонта готовое тоже(однушка там была от 68метров кажется) Так что одной кАклетой отшмагать по жирной морде продавана даже в 98м и 99м в Киеве думаю можно было только на Троещине думаю, за квартиру естественно 2К-3К не с дохлой бабкой в комплекте, а не за место заключения с сидячей ванной и кухней 4метра