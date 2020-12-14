Додано: Суб 19 лис, 2022 02:22

airmax78 написав: Damien написав: antey1969 написав: Даже если война прямо вот сейчас прекратится и рашка уберется восвояси, цены на недвигу в Киеве за следующие год-два просядут процентов на тридцать.

И чем дольше война будет длиться, тем больше потеряет в цене квартира в Киеве.

Через 2-3 года после войны обвалившиеся цены на столичную недвижимость осторожно поползут вверх, но до прайсов 2021 года они не дотянутся больше никогда. Даже если война прямо вот сейчас прекратится и рашка уберется восвояси, цены на недвигу в Киеве за следующие год-два просядут процентов на тридцать.И чем дольше война будет длиться, тем больше потеряет в цене квартира в Киеве.Через 2-3 года после войны обвалившиеся цены на столичную недвижимость осторожно поползут вверх, но до прайсов 2021 года они не дотянутся больше никогда.

Такой сценарий будет, если после войны Европа и США возьмут над нами шефство и будут вагонами завозить деньги.

А если скажут : "Ну все, война закончилась, мы вам много помогали, теперь дальше сами занимайтесь", то тут будет такой трэш, что предложение Реуса 126куе будет казаться манной небесной, опустимся на рубеж 90-00-х, когда за 10 куе можно было купить неплохое жилье.

Даже Франт окажется чрезмерным оптимистом. Такой сценарий будет, если после войны Европа и США возьмут над нами шефство и будут вагонами завозить деньги.А если скажут : "Ну все, война закончилась, мы вам много помогали, теперь дальше сами занимайтесь", то тут будет такой трэш, что предложение Реуса 126куе будет казаться манной небесной, опустимся на рубеж 90-00-х, когда за 10 куе можно было купить неплохое жилье.Даже Франт окажется чрезмерным оптимистом.

На рубеже 90х неплохое жилье отсутствовало как класс. На рубеже 90х неплохое жилье отсутствовало как класс.

У нас на периферии в самом центровом центре почти возле Троицкой церкви в 98 и 99 годах были построены первые дома именно бизнес класса с красного кирпича, и с метражом прелестей как в Г9а и Даймонд ХиллЦена за метр стартовала на полуготовое от 500/метр, на котлованы от 350Первый объект на котловане(а там была и реконструкция и котлован) не мониторилС ремонтом(плинтусАми в версии 2000+) естественно за 10-20куе там ничего не было, впрочем и без ремонта готовое тоже(однушка там была от 68метров кажется)Так что одной кАклетой отшмагать по жирной морде продавана даже в 98м и 99м в Киеве думаю можно было только на Троещине думаю, за квартиру естественно 2К-3К не с дохлой бабкой в комплекте, а не за место заключения с сидячей ванной и кухней 4метра