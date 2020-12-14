Vlad442 написав:
Никто не знает будущего. Весной 20-ого тоже так говорили, а оказалось, что то было локальное дно. Есть некоторая вероятность разных сценариев, от краха доллара, до ядерного пепла в Киеве.
Почитайте что говорит Георгиева.
В 2018-2019 должен был начаться Мировой кризис. Очередной.
Слишком много ликвидности, надо было подсушить экономики.
Но тут пришел ковид и пожар залили свеженапечатанным баблом.
Невиданная инфляция - тяжкое похмелье этого "праздника жизни".
Теперь надо рассчитываться за этот загул.
Динамика ставок ФЭДа - отображение попыток отыграть ситуацию.
Пока не очень получается.
Так что ищите объяснения тем или иным процессам, а не просто на них смотрите.