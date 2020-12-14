Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:В 2007-2008гг. текущие хотелки продавцов, тоже показались бы бесценком, но реалии оказались другими. Через пару лет сегодняшние цены реальных сделок покажутся просто манной небесной.
Никто не знает будущего. Весной 20-ого тоже так говорили, а оказалось, что то было локальное дно. Есть некоторая вероятность разных сценариев, от краха доллара, до ядерного пепла в Киеве.
Почитайте что говорит Георгиева. В 2018-2019 должен был начаться Мировой кризис. Очередной. Слишком много ликвидности, надо было подсушить экономики. Но тут пришел ковид и пожар залили свеженапечатанным баблом. Невиданная инфляция - тяжкое похмелье этого "праздника жизни". Теперь надо рассчитываться за этот загул. Динамика ставок ФЭДа - отображение попыток отыграть ситуацию. Пока не очень получается. Так что ищите объяснения тем или иным процессам, а не просто на них смотрите.
airmax78 написав:Прайсы 2021 были ни о чем. Мы очень сильно отстали по ценам от Европы, поэтому нам догонять и догонять. В день окончания войны стартует настоящая рОкета. Как раз и Трибека вернется из своей деревни.
Для цього нам потрібно виграти війну і зменшити корупцію в 100 разів. Не знаю, що важче.
antey1969 написав:Даже если война прямо вот сейчас прекратится и рашка уберется восвояси, цены на недвигу в Киеве за следующие год-два просядут процентов на тридцать. И чем дольше война будет длиться, тем больше потеряет в цене квартира в Киеве. Через 2-3 года после войны обвалившиеся цены на столичную недвижимость осторожно поползут вверх, но до прайсов 2021 года они не дотянутся больше никогда.
Такой сценарий будет, если после войны Европа и США возьмут над нами шефство и будут вагонами завозить деньги. А если скажут : "Ну все, война закончилась, мы вам много помогали, теперь дальше сами занимайтесь", то тут будет такой трэш, что предложение Реуса 126куе будет казаться манной небесной, опустимся на рубеж 90-00-х, когда за 10 куе можно было купить неплохое жилье. Даже Франт окажется чрезмерным оптимистом.
Ваша проблема в тому що ви рахувати умієте до трьох, а не до десяти.
Ось наприклад: 1. З якою метою Європа і Особливо США постачають Україні зброю. 2. З якою метою надають $.
Відповівши на ці запитання, автоматом у вас з'явиться відповідь: чиї компанії і хто буде відбудовувати Україну.
Повірте, в 21 столітті, ніхто нічого не робить для Свободи демократії у всьому світі.
airmax78 написав:Прайсы 2021 были ни о чем. Мы очень сильно отстали по ценам от Европы, поэтому нам догонять и догонять. В день окончания войны стартует настоящая рОкета. Как раз и Трибека вернется из своей деревни.
Как раз о чем, в 21 уже понял, что в Киеве точно мне ничего не светит и начал задумываться о более доступной Польше. Но Вы и дальше витайте в своем розовом мирке.
Я попереджував, що укро-влада стане крутити роги бігунцям, які втекли від призову за кордон. Не вірили))) Далі буде конфіскація майна бігунців-ухилянтів на користь тих, хто воював, втратив здоров'я та родичів загиблих.
В Європі, Америці, Японії і в більшості країн - ухиляння від призову = тюремний термін. Зразу ж.
Ось що пишуть фронтовики, той же Ходаковський в ТГ: "Знайомі поляки розповідають, що українські мужички з числа різних прагнучих успіху, соромляться гучно говорити, аби їх не ідентифікували оточуючі. Знаєте, такі хлопці з кальянних, в шкіряних курточках, підписники Слона і любителі кримінальної естради, але переважно з родичами в правоохоронних органах. Нерідко спортсмени, які пообсирали штани в перші дні війни і, розштовхуючи жінок плечима, проривалися до кордонів Польщі. Так от, ви уявляєте, яка ментальна прірва буде між нами і ними, коли усе скінчиться? Я думаю, що на відміну від Польщі, де вони цураються голосно розмовляти, у нас їх не завадить повністю перевиховати. Вся муткарська мода молодих підприємців з кримінальною естетикою на побутовому рівні має сприйматися десь як підарастія. Тобто, копати їх можна виключно ногами.
Я попереджував, що укро-влада стане крутити роги бігунцям, які втекли від призову за кордон. Не вірили))) Далі буде конфіскація майна бігунців-ухилянтів на користь тих, хто воював, втратив здоров'я та родичів загиблих.
В Європі, Америці, Японії і в більшості країн - ухиляння від призову = тюремний термін. Зразу ж.
Ось що пишуть фронтовики, той же Ходаковський в ТГ: "Знайомі поляки розповідають, що українські мужички з числа різних прагнучих успіху, соромляться гучно говорити, аби їх не ідентифікували оточуючі. Знаєте, такі хлопці з кальянних, в шкіряних курточках, підписники Слона і любителі кримінальної естради, але переважно з родичами в правоохоронних органах. Нерідко спортсмени, які пообсирали штани в перші дні війни і, розштовхуючи жінок плечима, проривалися до кордонів Польщі. Так от, ви уявляєте, яка ментальна прірва буде між нами і ними, коли усе скінчиться? Я думаю, що на відміну від Польщі, де вони цураються голосно розмовляти, у нас їх не завадить повністю перевиховати. Вся муткарська мода молодих підприємців з кримінальною естетикою на побутовому рівні має сприйматися десь як підарастія. Тобто, копати їх можна виключно ногами.
@BKhodakovsky"
О, бачу глубинний нарід скучив за совком. "Отобрать і подьєліть" і всіх їбашить ногами як при совку гопота.
antey1969 написав:Даже если война прямо вот сейчас прекратится и рашка уберется восвояси, цены на недвигу в Киеве за следующие год-два просядут процентов на тридцать. И чем дольше война будет длиться, тем больше потеряет в цене квартира в Киеве. Через 2-3 года после войны обвалившиеся цены на столичную недвижимость осторожно поползут вверх, но до прайсов 2021 года они не дотянутся больше никогда.
Такой сценарий будет, если после войны Европа и США возьмут над нами шефство и будут вагонами завозить деньги. А если скажут : "Ну все, война закончилась, мы вам много помогали, теперь дальше сами занимайтесь", то тут будет такой трэш, что предложение Реуса 126куе будет казаться манной небесной, опустимся на рубеж 90-00-х, когда за 10 куе можно было купить неплохое жилье. Даже Франт окажется чрезмерным оптимистом.
Ваша проблема в тому що ви рахувати умієте до трьох, а не до десяти.
Ось наприклад: 1. З якою метою Європа і Особливо США постачають Україні зброю. 2. З якою метою надають $.
Відповівши на ці запитання, автоматом у вас з'явиться відповідь: чиї компанії і хто буде відбудовувати Україну.
Повірте, в 21 столітті, ніхто нічого не робить для Свободи демократії у всьому світі.
1. Щоб не воювати сами і послабити Росію 2. Див 1. + щоб не було гуманітарної катастрофи