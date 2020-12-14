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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10417104181041910420

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 04:44

  Vlad442 написав:
  reus написав:В 2007-2008гг. текущие хотелки продавцов, тоже показались бы бесценком, но реалии оказались другими. Через пару лет сегодняшние цены реальных сделок покажутся просто манной небесной.

Никто не знает будущего. Весной 20-ого тоже так говорили, а оказалось, что то было локальное дно. Есть некоторая вероятность разных сценариев, от краха доллара, до ядерного пепла в Киеве.


Почитайте что говорит Георгиева.
В 2018-2019 должен был начаться Мировой кризис. Очередной.
Слишком много ликвидности, надо было подсушить экономики.
Но тут пришел ковид и пожар залили свеженапечатанным баблом.
Невиданная инфляция - тяжкое похмелье этого "праздника жизни".
Теперь надо рассчитываться за этот загул.
Динамика ставок ФЭДа - отображение попыток отыграть ситуацию.
Пока не очень получается.
Так что ищите объяснения тем или иным процессам, а не просто на них смотрите.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 08:27

  airmax78 написав:Прайсы 2021 были ни о чем. Мы очень сильно отстали по ценам от Европы, поэтому нам догонять и догонять. В день окончания войны стартует настоящая рОкета. Как раз и Трибека вернется из своей деревни.

Для цього нам потрібно виграти війну і зменшити корупцію в 100 разів. Не знаю, що важче.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 08:30

  fox767676 написав:
  Frant написав:Для оренди я підшукав би собі "старострой" з хорошим ремонтом і газовою плитою.


І дротовим укртелекомом, і з компактним метражем, і на "середньому" 2-5 поверсі.
І вікна чим менше, тим краще.

Вікна на всю стіну - це гуд! Особливо в холодну воєнну зиму!
Щось давно рили-новобудівці не рекламували їх! Невже щось зрозуміли????
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 09:12

  Damien написав:
  antey1969 написав:Даже если война прямо вот сейчас прекратится и рашка уберется восвояси, цены на недвигу в Киеве за следующие год-два просядут процентов на тридцать.
И чем дольше война будет длиться, тем больше потеряет в цене квартира в Киеве.
Через 2-3 года после войны обвалившиеся цены на столичную недвижимость осторожно поползут вверх, но до прайсов 2021 года они не дотянутся больше никогда.

Такой сценарий будет, если после войны Европа и США возьмут над нами шефство и будут вагонами завозить деньги.
А если скажут : "Ну все, война закончилась, мы вам много помогали, теперь дальше сами занимайтесь", то тут будет такой трэш, что предложение Реуса 126куе будет казаться манной небесной, опустимся на рубеж 90-00-х, когда за 10 куе можно было купить неплохое жилье.
Даже Франт окажется чрезмерным оптимистом.


Ваша проблема в тому що ви рахувати умієте до трьох, а не до десяти.

Ось наприклад:
1. З якою метою Європа і Особливо США постачають Україні зброю.
2. З якою метою надають $.

Відповівши на ці запитання, автоматом у вас з'явиться відповідь: чиї компанії і хто буде відбудовувати Україну.

Повірте, в 21 столітті, ніхто нічого не робить для Свободи демократії у всьому світі.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 09:35

  airmax78 написав:Прайсы 2021 были ни о чем. Мы очень сильно отстали по ценам от Европы, поэтому нам догонять и догонять. В день окончания войны стартует настоящая рОкета. Как раз и Трибека вернется из своей деревни.

Как раз о чем, в 21 уже понял, что в Киеве точно мне ничего не светит и начал задумываться о более доступной Польше. Но Вы и дальше витайте в своем розовом мирке.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 09:35

  flyman написав:вікно можливостей продажу квіточки рядового Раєна батальону Відень, видається, що закрилося:
  beee написав:Прописка всегда была связана с военкоматом.
Я за последние 2 года, раза 4 ходил. Это весь день занимало или 200$

А продажа- интересно


❗️Одружуватися чи продати нерухомість не можна без довідки з військкомату

Без довідки з військкомату ряд адміністративних послуг для військовозобов'язаних буде недоступним.

Усі військовозобов'язані в Україні повинні дотримуватися Правил військового обліку, в яких зазначено, що при зміні місця проживання чоловіки повинні повідомити про це та стати на облік.

Якщо військовозобов'язаний не стає на облік, ряд адміністративних послуг для нього буде недоступним:

▪️реєстрація або розірвання шлюбу;

▪️реєстрація місця проживання;

▪️продаж нерухомого майна;

▪️Офіційне працевлаштування;

▪️Інші послуги, де необхідно надати довідку зі свого територіального центру комплектування.

https://t.me/kievreal1/31465

Я попереджував, що укро-влада стане крутити роги бігунцям, які втекли від призову за кордон.
Не вірили)))
Далі буде конфіскація майна бігунців-ухилянтів на користь тих, хто воював, втратив здоров'я та родичів загиблих.

В Європі, Америці, Японії і в більшості країн - ухиляння від призову = тюремний термін. Зразу ж.

Ось що пишуть фронтовики, той же Ходаковський в ТГ:
"Знайомі поляки розповідають, що українські мужички з числа різних прагнучих успіху, соромляться гучно говорити, аби їх не ідентифікували оточуючі.
Знаєте, такі хлопці з кальянних, в шкіряних курточках, підписники Слона і любителі кримінальної естради, але переважно з родичами в правоохоронних органах. Нерідко спортсмени, які пообсирали штани в перші дні війни і, розштовхуючи жінок плечима, проривалися до кордонів Польщі.
Так от, ви уявляєте, яка ментальна прірва буде між нами і ними, коли усе скінчиться?
Я думаю, що на відміну від Польщі, де вони цураються голосно розмовляти, у нас їх не завадить повністю перевиховати. Вся муткарська мода молодих підприємців з кримінальною естетикою на побутовому рівні має сприйматися десь як підарастія. Тобто, копати їх можна виключно ногами.

@BKhodakovsky"
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 09:47

  Frant написав:
  flyman написав:вікно можливостей продажу квіточки рядового Раєна батальону Відень, видається, що закрилося:
  beee написав:Прописка всегда была связана с военкоматом.
Я за последние 2 года, раза 4 ходил. Это весь день занимало или 200$

А продажа- интересно


❗️Одружуватися чи продати нерухомість не можна без довідки з військкомату

Без довідки з військкомату ряд адміністративних послуг для військовозобов'язаних буде недоступним.

Усі військовозобов'язані в Україні повинні дотримуватися Правил військового обліку, в яких зазначено, що при зміні місця проживання чоловіки повинні повідомити про це та стати на облік.

Якщо військовозобов'язаний не стає на облік, ряд адміністративних послуг для нього буде недоступним:

▪️реєстрація або розірвання шлюбу;

▪️реєстрація місця проживання;

▪️продаж нерухомого майна;

▪️Офіційне працевлаштування;

▪️Інші послуги, де необхідно надати довідку зі свого територіального центру комплектування.

https://t.me/kievreal1/31465

Я попереджував, що укро-влада стане крутити роги бігунцям, які втекли від призову за кордон.
Не вірили)))
Далі буде конфіскація майна бігунців-ухилянтів на користь тих, хто воював, втратив здоров'я та родичів загиблих.

В Європі, Америці, Японії і в більшості країн - ухиляння від призову = тюремний термін. Зразу ж.

Ось що пишуть фронтовики, той же Ходаковський в ТГ:
"Знайомі поляки розповідають, що українські мужички з числа різних прагнучих успіху, соромляться гучно говорити, аби їх не ідентифікували оточуючі.
Знаєте, такі хлопці з кальянних, в шкіряних курточках, підписники Слона і любителі кримінальної естради, але переважно з родичами в правоохоронних органах. Нерідко спортсмени, які пообсирали штани в перші дні війни і, розштовхуючи жінок плечима, проривалися до кордонів Польщі.
Так от, ви уявляєте, яка ментальна прірва буде між нами і ними, коли усе скінчиться?
Я думаю, що на відміну від Польщі, де вони цураються голосно розмовляти, у нас їх не завадить повністю перевиховати. Вся муткарська мода молодих підприємців з кримінальною естетикою на побутовому рівні має сприйматися десь як підарастія. Тобто, копати їх можна виключно ногами.

@BKhodakovsky"

О, бачу глубинний нарід скучив за совком. "Отобрать і подьєліть" і всіх їбашить ногами як при совку гопота.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 10:06

  xio13 написав:
  Damien написав:
  antey1969 написав:Даже если война прямо вот сейчас прекратится и рашка уберется восвояси, цены на недвигу в Киеве за следующие год-два просядут процентов на тридцать.
И чем дольше война будет длиться, тем больше потеряет в цене квартира в Киеве.
Через 2-3 года после войны обвалившиеся цены на столичную недвижимость осторожно поползут вверх, но до прайсов 2021 года они не дотянутся больше никогда.

Такой сценарий будет, если после войны Европа и США возьмут над нами шефство и будут вагонами завозить деньги.
А если скажут : "Ну все, война закончилась, мы вам много помогали, теперь дальше сами занимайтесь", то тут будет такой трэш, что предложение Реуса 126куе будет казаться манной небесной, опустимся на рубеж 90-00-х, когда за 10 куе можно было купить неплохое жилье.
Даже Франт окажется чрезмерным оптимистом.


Ваша проблема в тому що ви рахувати умієте до трьох, а не до десяти.

Ось наприклад:
1. З якою метою Європа і Особливо США постачають Україні зброю.
2. З якою метою надають $.

Відповівши на ці запитання, автоматом у вас з'явиться відповідь: чиї компанії і хто буде відбудовувати Україну.

Повірте, в 21 столітті, ніхто нічого не робить для Свободи демократії у всьому світі.

1. Щоб не воювати сами і послабити Росію
2. Див 1. + щоб не було гуманітарної катастрофи
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 10:09

  BIGor написав:
  Frant написав: має сприйматися десь як підарастія. Тобто, копати їх можна виключно ногами.

@BKhodakovsky"

О, бачу глубинний нарід скучив за совком. "Отобрать і подьєліть" і всіх їбашить ногами як при совку гопота.

це не відповідає європейським цінностям
flyman
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  #<1 ... 10417104181041910420
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