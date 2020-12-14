Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:В 2007-2008гг. текущие хотелки продавцов, тоже показались бы бесценком, но реалии оказались другими. Через пару лет сегодняшние цены реальных сделок покажутся просто манной небесной.
Никто не знает будущего. Весной 20-ого тоже так говорили, а оказалось, что то было локальное дно. Есть некоторая вероятность разных сценариев, от краха доллара, до ядерного пепла в Киеве.
Почитайте что говорит Георгиева. В 2018-2019 должен был начаться Мировой кризис. Очередной. Слишком много ликвидности, надо было подсушить экономики. Но тут пришел ковид и пожар залили свеженапечатанным баблом. Невиданная инфляция - тяжкое похмелье этого "праздника жизни". Теперь надо рассчитываться за этот загул. Динамика ставок ФЭДа - отображение попыток отыграть ситуацию. Пока не очень получается. Так что ищите объяснения тем или иным процессам, а не просто на них смотрите.
airmax78 написав:Прайсы 2021 были ни о чем. Мы очень сильно отстали по ценам от Европы, поэтому нам догонять и догонять. В день окончания войны стартует настоящая рОкета. Как раз и Трибека вернется из своей деревни.
Для цього нам потрібно виграти війну і зменшити корупцію в 100 разів. Не знаю, що важче.
antey1969 написав:Даже если война прямо вот сейчас прекратится и рашка уберется восвояси, цены на недвигу в Киеве за следующие год-два просядут процентов на тридцать. И чем дольше война будет длиться, тем больше потеряет в цене квартира в Киеве. Через 2-3 года после войны обвалившиеся цены на столичную недвижимость осторожно поползут вверх, но до прайсов 2021 года они не дотянутся больше никогда.
Такой сценарий будет, если после войны Европа и США возьмут над нами шефство и будут вагонами завозить деньги. А если скажут : "Ну все, война закончилась, мы вам много помогали, теперь дальше сами занимайтесь", то тут будет такой трэш, что предложение Реуса 126куе будет казаться манной небесной, опустимся на рубеж 90-00-х, когда за 10 куе можно было купить неплохое жилье. Даже Франт окажется чрезмерным оптимистом.
Ваша проблема в тому що ви рахувати умієте до трьох, а не до десяти.
Ось наприклад: 1. З якою метою Європа і Особливо США постачають Україні зброю. 2. З якою метою надають $.
Відповівши на ці запитання, автоматом у вас з'явиться відповідь: чиї компанії і хто буде відбудовувати Україну.
Повірте, в 21 столітті, ніхто нічого не робить для Свободи демократії у всьому світі.
airmax78 написав:Прайсы 2021 были ни о чем. Мы очень сильно отстали по ценам от Европы, поэтому нам догонять и догонять. В день окончания войны стартует настоящая рОкета. Как раз и Трибека вернется из своей деревни.
Как раз о чем, в 21 уже понял, что в Киеве точно мне ничего не светит и начал задумываться о более доступной Польше. Но Вы и дальше витайте в своем розовом мирке.
Я попереджував, що укро-влада стане крутити роги бігунцям, які втекли від призову за кордон. Не вірили))) Далі буде конфіскація майна бігунців-ухилянтів на користь тих, хто воював, втратив здоров'я та родичів загиблих.
В Європі, Америці, Японії і в більшості країн - ухиляння від призову = тюремний термін. Зразу ж.
Ось що пишуть фронтовики, той же Ходаковський в ТГ: "Знайомі поляки розповідають, що українські мужички з числа різних прагнучих успіху, соромляться гучно говорити, аби їх не ідентифікували оточуючі. Знаєте, такі хлопці з кальянних, в шкіряних курточках, підписники Слона і любителі кримінальної естради, але переважно з родичами в правоохоронних органах. Нерідко спортсмени, які пообсирали штани в перші дні війни і, розштовхуючи жінок плечима, проривалися до кордонів Польщі. Так от, ви уявляєте, яка ментальна прірва буде між нами і ними, коли усе скінчиться? Я думаю, що на відміну від Польщі, де вони цураються голосно розмовляти, у нас їх не завадить повністю перевиховати. Вся муткарська мода молодих підприємців з кримінальною естетикою на побутовому рівні має сприйматися десь як підарастія. Тобто, копати їх можна виключно ногами.
Я попереджував, що укро-влада стане крутити роги бігунцям, які втекли від призову за кордон. Не вірили))) Далі буде конфіскація майна бігунців-ухилянтів на користь тих, хто воював, втратив здоров'я та родичів загиблих.
В Європі, Америці, Японії і в більшості країн - ухиляння від призову = тюремний термін. Зразу ж.
Ось що пишуть фронтовики, той же Ходаковський в ТГ: "Знайомі поляки розповідають, що українські мужички з числа різних прагнучих успіху, соромляться гучно говорити, аби їх не ідентифікували оточуючі. Знаєте, такі хлопці з кальянних, в шкіряних курточках, підписники Слона і любителі кримінальної естради, але переважно з родичами в правоохоронних органах. Нерідко спортсмени, які пообсирали штани в перші дні війни і, розштовхуючи жінок плечима, проривалися до кордонів Польщі. Так от, ви уявляєте, яка ментальна прірва буде між нами і ними, коли усе скінчиться? Я думаю, що на відміну від Польщі, де вони цураються голосно розмовляти, у нас їх не завадить повністю перевиховати. Вся муткарська мода молодих підприємців з кримінальною естетикою на побутовому рівні має сприйматися десь як підарастія. Тобто, копати їх можна виключно ногами.
@BKhodakovsky"
О, бачу глубинний нарід скучив за совком. "Отобрать і подьєліть" і всіх їбашить ногами як при совку гопота.
antey1969 написав:Даже если война прямо вот сейчас прекратится и рашка уберется восвояси, цены на недвигу в Киеве за следующие год-два просядут процентов на тридцать. И чем дольше война будет длиться, тем больше потеряет в цене квартира в Киеве. Через 2-3 года после войны обвалившиеся цены на столичную недвижимость осторожно поползут вверх, но до прайсов 2021 года они не дотянутся больше никогда.
Такой сценарий будет, если после войны Европа и США возьмут над нами шефство и будут вагонами завозить деньги. А если скажут : "Ну все, война закончилась, мы вам много помогали, теперь дальше сами занимайтесь", то тут будет такой трэш, что предложение Реуса 126куе будет казаться манной небесной, опустимся на рубеж 90-00-х, когда за 10 куе можно было купить неплохое жилье. Даже Франт окажется чрезмерным оптимистом.
Ваша проблема в тому що ви рахувати умієте до трьох, а не до десяти.
Ось наприклад: 1. З якою метою Європа і Особливо США постачають Україні зброю. 2. З якою метою надають $.
Відповівши на ці запитання, автоматом у вас з'явиться відповідь: чиї компанії і хто буде відбудовувати Україну.
Повірте, в 21 столітті, ніхто нічого не робить для Свободи демократії у всьому світі.
1. Щоб не воювати сами і послабити Росію 2. Див 1. + щоб не було гуманітарної катастрофи
Damien написав:Такой сценарий будет, если после войны Европа и США возьмут над нами шефство и будут вагонами завозить деньги. А если скажут : "Ну все, война закончилась, мы вам много помогали, теперь дальше сами занимайтесь", то тут будет такой трэш, что предложение Реуса 126куе будет казаться манной небесной, опустимся на рубеж 90-00-х, когда за 10 куе можно было купить неплохое жилье. Даже Франт окажется чрезмерным оптимистом.
Деньги всего лишь бумажки. Иногда они трудно зарабатываются, иногда легко. Могу привести по крайней мере два фактора, которые могут поддержать цены. Некоторые из переселенцев в Европе зарабатывают неплохие деньги, но мечтают вернуться, купить жилье и жить довоенной жизнью. Война может закончится гражданской войной в Рашке, если затянется, и русские с кубышками как тараканы побегут по всему миру хоть тушкой, хоть беженцем, а Казахстан и Узбекистан не резиновые. Тут же Киев со смешными ценами на жилье. Есть факторы и в минус, конечно.