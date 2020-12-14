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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10418104191042010421

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 10:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:Почитайте что говорит Георгиева.
В 2018-2019 должен был начаться Мировой кризис. Очередной.
Слишком много ликвидности, надо было подсушить экономики.
Но тут пришел ковид и пожар залили свеженапечатанным баблом.
Невиданная инфляция - тяжкое похмелье этого "праздника жизни".
Теперь надо рассчитываться за этот загул.
Динамика ставок ФЭДа - отображение попыток отыграть ситуацию.
Пока не очень получается.
Так что ищите объяснения тем или иным процессам, а не просто на них смотрите.

В сегодняшней ситуации обычные подходы не работают. Сейчас происходят глобальные сдвиги, сравнимые с Второй мировой.
Кто мог спрогнозировать даже нефтяной кризис 73-ого? Что потом стало с долларом?
Так что моя позиция - я ничего не знаю, ничего не делаю, но готов ко всему.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 10:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Vlad442 написав:Некоторые из переселенцев в Европе зарабатывают неплохие деньги, но мечтают вернуться, купить жилье и жить довоенной жизнью.

В основном переселенцы это старики или женщины с детьми. Какие большие деньги - мне непонятно. Если и будут такие переселенцы - то смысл менять "зарабатывают неплохие деньги" на 6700 грн в послевоенной Украине? В основном то что вижу - обеспеченные украинцы всеми правдами-неправдами вытягивают деньги из Украины. Бизнес туда же. https://forbes.ua/company/biosfera-kupi ... 12022-9827 и https://forbes.ua/innovations/navishcho ... 12022-9880
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 10:50

  airmax78 написав:Прайсы 2021 были ни о чем. Мы очень сильно отстали по ценам от Европы, поэтому нам догонять и догонять. В день окончания войны стартует настоящая рОкета. Как раз и Трибека вернется из своей деревни.

Трайбека сейчас в Моцскве
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