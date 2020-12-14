Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Почитайте что говорит Георгиева. В 2018-2019 должен был начаться Мировой кризис. Очередной. Слишком много ликвидности, надо было подсушить экономики. Но тут пришел ковид и пожар залили свеженапечатанным баблом. Невиданная инфляция - тяжкое похмелье этого "праздника жизни". Теперь надо рассчитываться за этот загул. Динамика ставок ФЭДа - отображение попыток отыграть ситуацию. Пока не очень получается. Так что ищите объяснения тем или иным процессам, а не просто на них смотрите.
В сегодняшней ситуации обычные подходы не работают. Сейчас происходят глобальные сдвиги, сравнимые с Второй мировой. Кто мог спрогнозировать даже нефтяной кризис 73-ого? Что потом стало с долларом? Так что моя позиция - я ничего не знаю, ничего не делаю, но готов ко всему.
airmax78 написав:Прайсы 2021 были ни о чем. Мы очень сильно отстали по ценам от Европы, поэтому нам догонять и догонять. В день окончания войны стартует настоящая рОкета. Как раз и Трибека вернется из своей деревни.
reus написав:В 2007-2008гг. текущие хотелки продавцов, тоже показались бы бесценком, но реалии оказались другими. Через пару лет сегодняшние цены реальных сделок покажутся просто манной небесной.
Никто не знает будущего. Весной 20-ого тоже так говорили, а оказалось, что то было локальное дно. Есть некоторая вероятность разных сценариев, от краха доллара, до ядерного пепла в Киеве.
Почитайте что говорит Георгиева. В 2018-2019 должен был начаться Мировой кризис. Очередной. Слишком много ликвидности, надо было подсушить экономики. Но тут пришел ковид и пожар залили свеженапечатанным баблом. Невиданная инфляция - тяжкое похмелье этого "праздника жизни". Теперь надо рассчитываться за этот загул. Динамика ставок ФЭДа - отображение попыток отыграть ситуацию. Пока не очень получается. Так что ищите объяснения тем или иным процессам, а не просто на них смотрите.
МВФ не смог спрогнозировать ни один кризис ни в одной стране мира. Ни одну войну. Ни одну девальвацию ни одной национальной валюты. Когда что-то говорит глава МВФ рынки на это реагируют никак. Поэтому расслабтесь.
airmax78 написав:Прайсы 2021 были ни о чем. Мы очень сильно отстали по ценам от Европы, поэтому нам догонять и догонять. В день окончания войны стартует настоящая рОкета. Как раз и Трибека вернется из своей деревни.
Трайбека сейчас в Моцскве
Этого не может быть. Трибека - патриот Украины. В начале пандемии он уехал в деревню, в изоляцию. Создал там коммуну и живет натуральным хозяйством. Подозреваю что такой образ жизни ему понравился. В определенном возрасте человек устает от цивилизации, от информационного шума и пытается слиться с природой.
rjkz написав:Почитайте что говорит Георгиева. В 2018-2019 должен был начаться Мировой кризис. Очередной. Слишком много ликвидности, надо было подсушить экономики. Но тут пришел ковид и пожар залили свеженапечатанным баблом. Невиданная инфляция - тяжкое похмелье этого "праздника жизни". Теперь надо рассчитываться за этот загул. Динамика ставок ФЭДа - отображение попыток отыграть ситуацию. Пока не очень получается. Так что ищите объяснения тем или иным процессам, а не просто на них смотрите.
В сегодняшней ситуации обычные подходы не работают. Сейчас происходят глобальные сдвиги, сравнимые с Второй мировой. Кто мог спрогнозировать даже нефтяной кризис 73-ого? Что потом стало с долларом? Так что моя позиция - я ничего не знаю, ничего не делаю, но готов ко всему.
airmax78 написав:Прайсы 2021 были ни о чем. Мы очень сильно отстали по ценам от Европы, поэтому нам догонять и догонять. В день окончания войны стартует настоящая рОкета. Как раз и Трибека вернется из своей деревни.
Трайбека сейчас в Моцскве
Этого не может быть. Трибека - патриот Украины. В начале пандемии он уехал в деревню, в изоляцию. Создал там коммуну и живет натуральным хозяйством. Подозреваю что такой образ жизни ему понравился. В определенном возрасте человек устает от цивилизации, от информационного шума и пытается слиться с природой.
а то и того...принял постриг,а стояки круш передал УПЦ