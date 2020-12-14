Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Этого не может быть. Трибека - патриот Украины. В начале пандемии он уехал в деревню, в изоляцию. Создал там коммуну и живет натуральным хозяйством. Подозреваю что такой образ жизни ему понравился. В определенном возрасте человек устает от цивилизации, от информационного шума и пытается слиться с природой.
а то и того...принял постриг,а стояки круш передал УПЦ
Мечтающие вернуться в основном почему-то считают, что будет все снова как до 24 февраля. Но так уже не будет, однозначно. Чтобы расправиться с послевоенной разрухой нужно много усилий и времени. Так что на толпы, бросающих работу в Европе, ради того чтобы принести пачку евро в потной ладошке продавцу недвиги в Киеве я бы не рассчитывал.
airmax78 написав:Этого не может быть. Трибека - патриот Украины. В начале пандемии он уехал в деревню, в изоляцию. Создал там коммуну и живет натуральным хозяйством. Подозреваю что такой образ жизни ему понравился. В определенном возрасте человек устает от цивилизации, от информационного шума и пытается слиться с природой.
а то и того...принял постриг,а стояки круш передал УПЦ
antey1969 написав:Мечтающие вернуться в основном почему-то считают, что будет все снова как до 24 февраля. Но так уже не будет, однозначно. Чтобы расправиться с послевоенной разрухой нужно много усилий и времени. Так что на толпы, бросающих работу в Европе, ради того чтобы принести пачку евро в потной ладошке продавцу недвиги в Киеве я бы не рассчитывал.
Некоторые даже к "жизни до 24 февраля" возвращаться не хотят.