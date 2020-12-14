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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10418104191042010421

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:21

  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Трайбека сейчас в Моцскве

Этого не может быть. Трибека - патриот Украины. В начале пандемии он уехал в деревню, в изоляцию. Создал там коммуну и живет натуральным хозяйством. Подозреваю что такой образ жизни ему понравился. В определенном возрасте человек устает от цивилизации, от информационного шума и пытается слиться с природой.

а то и того...принял постриг,а стояки круш передал УПЦ

Не-не, Трибека - патриот, а не идиот.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:54

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Некоторые из переселенцев в Европе зарабатывают неплохие деньги, но мечтают вернуться, купить жилье и жить довоенной жизнью.

В основном переселенцы это старики или женщины с детьми. Какие большие деньги - мне непонятно. Если и будут такие переселенцы - то смысл менять "зарабатывают неплохие деньги" на 6700 грн в послевоенной Украине? В основном то что вижу - обеспеченные украинцы всеми правдами-неправдами вытягивают деньги из Украины. Бизнес туда же. https://forbes.ua/company/biosfera-kupi ... 12022-9827 и https://forbes.ua/innovations/navishcho ... 12022-9880

Мечтающие вернуться в основном почему-то считают, что будет все снова как до 24 февраля. Но так уже не будет, однозначно.
Чтобы расправиться с послевоенной разрухой нужно много усилий и времени.
Так что на толпы, бросающих работу в Европе, ради того чтобы принести пачку евро в потной ладошке продавцу недвиги в Киеве я бы не рассчитывал.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:59

  airmax78 написав:
  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:Этого не может быть. Трибека - патриот Украины. В начале пандемии он уехал в деревню, в изоляцию. Создал там коммуну и живет натуральным хозяйством. Подозреваю что такой образ жизни ему понравился. В определенном возрасте человек устает от цивилизации, от информационного шума и пытается слиться с природой.

а то и того...принял постриг,а стояки круш передал УПЦ

Не-не, Трибека - патриот, а не идиот.

не мізантроп
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 14:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:На рубеже 90х неплохое жилье отсутствовало как класс.
Отреставрированные царские дома и сейчас неплохо выглядят. В 90-х мой товарищ занимался расселением коммуналок в центре. Делал ремонт и продавал. Заработал прилично денег.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 14:14

  reus написав:
  airmax78 написав:На рубеже 90х неплохое жилье отсутствовало как класс.
Отреставрированные царские дома и сейчас неплохо выглядят. В 90-х мой товарищ занимался расселением коммуналок в центре. Делал ремонт и продавал. Заработал прилично денег.

цього товариша видно в дзеркалі?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 14:24

  antey1969 написав:Мечтающие вернуться в основном почему-то считают, что будет все снова как до 24 февраля. Но так уже не будет, однозначно.
Чтобы расправиться с послевоенной разрухой нужно много усилий и времени.
Так что на толпы, бросающих работу в Европе, ради того чтобы принести пачку евро в потной ладошке продавцу недвиги в Киеве я бы не рассчитывал.
Некоторые даже к "жизни до 24 февраля" возвращаться не хотят.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 14:26

  flyman написав:цього товариша видно в дзеркалі?

В 90-х я займався більш рентабельним бізнесом.
reus
 
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