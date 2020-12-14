airmax78 написав:Damien написав:antey1969 написав:Даже если война прямо вот сейчас прекратится и рашка уберется восвояси, цены на недвигу в Киеве за следующие год-два просядут процентов на тридцать.
И чем дольше война будет длиться, тем больше потеряет в цене квартира в Киеве.
Через 2-3 года после войны обвалившиеся цены на столичную недвижимость осторожно поползут вверх, но до прайсов 2021 года они не дотянутся больше никогда.
Такой сценарий будет, если после войны Европа и США возьмут над нами шефство и будут вагонами завозить деньги.
А если скажут : "Ну все, война закончилась, мы вам много помогали, теперь дальше сами занимайтесь", то тут будет такой трэш, что предложение Реуса 126куе будет казаться манной небесной, опустимся на рубеж 90-00-х, когда за 10 куе можно было купить неплохое жилье.
Даже Франт окажется чрезмерным оптимистом.
На рубеже 90х неплохое жилье отсутствовало как класс.
Да ну. Кроме совминов по всему городу, были еще и совсем нетиповые решения, как квартал Розенберга на Подоле - новые пятиэтажки, местами с двухуровневыми квартирами