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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 21:36

  airmax78 написав:
  Damien написав:
  antey1969 написав:Даже если война прямо вот сейчас прекратится и рашка уберется восвояси, цены на недвигу в Киеве за следующие год-два просядут процентов на тридцать.
И чем дольше война будет длиться, тем больше потеряет в цене квартира в Киеве.
Через 2-3 года после войны обвалившиеся цены на столичную недвижимость осторожно поползут вверх, но до прайсов 2021 года они не дотянутся больше никогда.

Такой сценарий будет, если после войны Европа и США возьмут над нами шефство и будут вагонами завозить деньги.
А если скажут : "Ну все, война закончилась, мы вам много помогали, теперь дальше сами занимайтесь", то тут будет такой трэш, что предложение Реуса 126куе будет казаться манной небесной, опустимся на рубеж 90-00-х, когда за 10 куе можно было купить неплохое жилье.
Даже Франт окажется чрезмерным оптимистом.

На рубеже 90х неплохое жилье отсутствовало как класс.


Да ну. Кроме совминов по всему городу, были еще и совсем нетиповые решения, как квартал Розенберга на Подоле - новые пятиэтажки, местами с двухуровневыми квартирами
fox767676
 
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